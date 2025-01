Siedmiu sędziów z Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego we wtorek rozpatrzy skargę PiS na uchwałę PKW o odrzuceniu rocznego sprawozdania finansowego. Status tych sędziów jest kwestionowany, a minister sprawiedliwości Adam Bodnar informował, że w myśl wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, izba ta "nie jest sądem".

We wtorek o godzinie 13 nieuznawana Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego rozpatrzy skargę Prawa i Sprawiedliwości na uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej o odrzuceniu rocznego sprawozdania finansowego partii za 2023 roku.

Izba nieuznawana przez TSUE i ETPCz

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN jest właściwa do rozpatrywania skarg na uchwały Państwowej Komisji Wyborczej oraz protestów wyborczych i stwierdzania ważności wyborów.

Trybunał Sprawiedliwości UE w listopadzie 2024 roku uznał, że pytania prejudycjalne wysłane do niego przez sędziego Sądu Najwyższego mianowanego po 2017 roku są niedopuszczalne z uwagi na to, że zostały "skierowane przez skład orzekający nieposiadający statusu niezawisłego i bezstronnego sądu ustanowionego uprzednio na mocy ustawy".

PKW odrzuca roczne sprawozdanie finansowe PiS

W grudniu zeszłego roku Izba Kontroli Nadzwyczajnej SN uwzględniła inną skargę PiS na decyzję PKW o odrzuceniu sprawozdania komitetu tej partii za wybory z 2023 r. W sierpniu 2024 r. PKW odrzuciła to sprawozdanie finansowe, wykazując poparte dowodami nieprawidłowości w wydatkowaniu funduszy na kampanię w kwocie 3,6 mln zł.

Skutek tamtej sierpniowej decyzji to pomniejszenie jednorazowej dotacji dla tej partii, tzw. zwrotu za wybory (prawie 38 mln zł) o trzykrotność zakwestionowanej kwoty, czyli o ok. 10,8 mln zł, oraz pomniejszenie blisko 26-milionowej rocznej subwencji z budżetu państwa na działalność partii o 10,8 mln zł. Konsekwencją jest też zwrot do Skarbu Państwa zakwestionowanej sumy, czyli 3,6 mln zł.