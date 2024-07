Mechanizmy funkcjonujące w poprzednich latach w Narodowym Instytucie Wolności to niemal kalka tego, co działo się w Funduszu Sprawiedliwości - mówił w Sejmie wiceminister do spraw społeczeństwa obywatelskiego Marek Krawczyk. Podkreślił, że złożono już doniesienia do prokuratury wobec dotychczasowego kierownictwa NIW, ale spodziewane są kolejne doniesienia.

"Ręczne sterowanie wynikami konkursów"

"Niemal kalka" Funduszu Sprawiedliwości

"Pustosłowie", "hucpa polityczna"

Zdaniem Łukasza Schreibera (PiS) oskarżenia wobec NIW to "pustosłowie". - Może się wydawać, że jeżeli mamy taką dyskusję, to klub koalicji rządzącej będzie się chciał pochwalić swoimi sukcesami. Ale jeżeli sukcesów nie ma, to pozostaje hucpa polityczna - mówił.

Krawczyk: trwają prace nad kolejnym doniesieniem do prokuratury

- Jeżeli chodzi o doniesienia do prokuratury (...), to chciałem powiedzieć, że NIW złożył już doniesienia do prokuratury wobec kierownictwa dotychczasowego NIW. To postępowanie się toczy. NIW pracuje jeszcze nad kolejnym doniesieniem do prokuratury związanym z oceną ekspercką projektów. Niezależnie od NIW Najwyższa Izba Kontroli we własnym zakresie skierowała odrębne doniesienie do prokuratury po miażdżącej kontroli, która miała miejsce (...). Spodziewamy się kolejnych doniesień do prokuratury - poinformował.