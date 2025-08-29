Generał Norbert Chojnacki: to trauma dla całej społeczności lotniczej w kraju Źródło: TVN24

Generał Norbert Chojnacki przyznał , że czwartkowe zdarzenie w Radomiu jest traumą dla całej polskiej społeczności lotniczej.

- Wczoraj dotknęła nas tragedia. Zginął jeden z naszych ludzi, major "Slab" Maciej Krakowian. Jest to trauma dla społeczności nie tylko F-16 w 2. Skrzydle, dla bazy, ale dla całej społeczności lotniczej w kraju - podkreślił generał w czasie piątkowej konferencji.

Plakat z pilotem, majorem Maciejem "Slab" Krakowianem, na siedzibie ministerstwa obrony w Warszawie Źródło: PAP/Radek Pietruszka

Chojnacki: Krakowian był twarzą F-16

Dodał, że jest to także największa tragedia dla rodziny pilota F-16. - Zrobimy wszystko, żeby tę rodzinę wspierać - mówił Chojnacki w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu–Krzesinach, w której służył Krakowian.

Generał dodał, że pilot, który zginął, był profesjonalistą, który swoje doświadczenie przekazywał młodszym kolegom trafiającym do bazy. - Był dobrym kolegą, zostawiał serce w eskadrze, był twarzą F-16, Sił Powietrznych oraz Wojska Polskiego. Uszanujmy godność i wspierajmy rodzinę - zaapelował Chojnacki.

