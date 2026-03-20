Nie żyje aktor Maciej Pesta. Miał 43 lata

Maciej Pesta Źródło: Tytus Żmijewski/PAP

Maciej Pesta odszedł w wieku 43 lat. O jego śmierci poinformował kielecki Teatr Żeromskiego. "Naszym sercom szczególnie bliskie pozostaną wspomnienia, kiedy był naszym teatralnym kolegą" - napisano w komunikacie.

Aktor urodził się w 1983 roku. Był absolwentem Studium Aktorskiego w Olsztynie i Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi. Z Teatrem im. Stefana Żeromskiego w Kielcach etatowo był związany w latach 2009-2012. Zagrał tam tytułową rolę Romea w spektaklu "Romeo i Julia" Williama Szekspira w reżyserii Julii Wernio w 2010 roku, Dzikusa w "Jądrze ciemności" Josepha Conrada w reżyserii Szymona Kaczmarka w 2012 roku czy Rasputina w "Rasputinie" Jolanty Janiczak w reżyserii Wiktora Rubina w 2017 roku.

"Straciliśmy dobrego kolegę i świetnego aktora, który nie bał się żadnych artystycznych wyzwań" - napisał w oświadczeniu Teatr Syrena, na którego deskach również występował. W ostatnich latach pracował jako aktor niezależny, współpracował z różnymi teatrami w Polsce.

Miał na koncie kilka ról filmowych. Pojawił się między innymi w krótkometrażowym filmie "Porachunki" z 2018 roku w reżyserii Zuzanny Grajcewicz, "Hallo Syrena, czyli premiera się odbędzie" z 2020 roku (reż. Joanna Drozda) czy w serialu "Forst".

Opracowała Ewa Żebrowska / az