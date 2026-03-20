Polska

Nie żyje aktor Maciej Pesta. Miał 43 lata

Źródło: Tytus Żmijewski/PAP
"Straciliśmy dobrego kolegę i świetnego aktora, który nie bał się żadnych artystycznych wyzwań" - napisał w oświadczeniu Teatr Syrena, jeden z wielu, w których Maciej Pesta występował. W Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach grał m.in. w spektaklu "Romeo i Julia".

Maciej Pesta odszedł w wieku 43 lat. O jego śmierci poinformował kielecki Teatr Żeromskiego. "Naszym sercom szczególnie bliskie pozostaną wspomnienia, kiedy był naszym teatralnym kolegą" - napisano w komunikacie.

Aktor urodził się w 1983 roku. Był absolwentem Studium Aktorskiego w Olsztynie i Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi. Z Teatrem im. Stefana Żeromskiego w Kielcach etatowo był związany w latach 2009-2012. Zagrał tam tytułową rolę Romea w spektaklu "Romeo i Julia" Williama Szekspira w reżyserii Julii Wernio w 2010 roku, Dzikusa w "Jądrze ciemności" Josepha Conrada w reżyserii Szymona Kaczmarka w 2012 roku czy Rasputina w "Rasputinie" Jolanty Janiczak w reżyserii Wiktora Rubina w 2017 roku.

"Straciliśmy dobrego kolegę i świetnego aktora, który nie bał się żadnych artystycznych wyzwań" - napisał w oświadczeniu Teatr Syrena, na którego deskach również występował. W ostatnich latach pracował jako aktor niezależny, współpracował z różnymi teatrami w Polsce.

Miał na koncie kilka ról filmowych. Pojawił się między innymi w krótkometrażowym filmie "Porachunki" z 2018 roku w reżyserii Zuzanny Grajcewicz, "Hallo Syrena, czyli premiera się odbędzie" z 2020 roku (reż. Joanna Drozda) czy w serialu "Forst".

Czytaj także:
Opady śniegu na Teneryfie po przejściu burzy Therese
Ulewy i śnieg na rajskiej wyspie. Wioska odcięta od świata
METEO
Sanae Takaichi, Donald Trump
Premierka Japonii: jak na ciebie patrzę, Donaldzie, jest to dla mnie jasne
Świat
Chuck Norris
Legenda "epoki VHS-ów". Pod koniec kariery stał się kimś więcej
Świat
Wypadek Beaty Szydło. Oświęcim 2017 r.
Sprawa wypadku byłej premier Beaty Szydło. Już dziewięć osób z zarzutami
Białystok
Donald Trump
Niemcy o największym błędzie Trumpa. "Świat będzie musiał za to zapłacić"
BIZNES
Kontrole na bazarach
18 osób zatrzymanych na warszawskich targowiskach
WARSZAWA
Chuck Norris
"Kiedy przechodził przez ulicę, to samochody musiały się rozglądać"
Kultura i styl
Karetka pogotowia (zdjęcie ilustracyjne)
Mężczyzna zmarł po wyjściu ze szpitala. Zarzuty dla lekarki
Rzeszów
Donald Trump prezydent USA
Trump chce uprzedzić regulacje stanowe. Oto ramy nowej polityki
BIZNES
Saperzy będą podejmować półtonową bombę (zdjęcie ilustracyjne)
Podczas remontu znaleziono niewybuch. Ewakuacja mieszkańców
WARSZAWA
Tak będzie wyglądać Nowa Skra
Jest wykonawca nowej hali na Skrze
WARSZAWA
Władimir Putin
Putin zaciera ręce. "Jest to jeszcze bardziej prawdopodobne"
BIZNES
Deszcz, deszczowo, wiosna
Zmiana pogody. W prognozach widać obfity deszcz
METEO
Karta płatnicza
Największy bank w Polsce ostrzega klientów przed utrudnieniami
BIZNES
shutterstock_2704390369
O to kłócą się politycy. Wyjaśniamy
Wiktor Knowski
shutterstock_2167280169
Hałas - cichy zabójca. Jak smog akustyczny wpływa na nasze zdrowie?
Anna Bielecka
imageTitle
Urban zdecydował. Ci Polacy zawalczą o mundial
EUROSPORT
Trzech 15-latków nękało rodzinę swojego rówieśnika
15-latkowie nękali rodzinę swojego rówieśnika. W ruch poszły petardy, jajka i butelki
Poznań
Zaminowanie cieśniny Ormuz
Śmiertelne strategie w cieśninie Ormuz. Tak walczą Iran i USA
BIZNES
Wiosna, kwiaty
Mamy astronomiczną wiosnę
METEO
Pustka technologiczna przy stacji metra Plac Wilsona
28 obiektów ma status "budowli ochronnych" w razie konfliktu. Pełna lista
WARSZAWA
Polscy żołnierze w bazie w Diwaniji
Polscy żołnierze ewakuowani z Iraku
Polska
Portfel, paliwa, benzyna, stacja, tankowanie
Drenaż portfeli. Nowe prognozy analityków
BIZNES
Poznań. Poboczem ominął korek
Omijał korek poboczem, wjechał na "czerwonym"
Poznań
17 noworodków było w stanie ciężkim, a dziewięcioro z nich zmarło
Po burzy wokół szczepień noworodków na gruźlicę NFZ wprowadza nowe rozwiązania
Zdrowie
Chuck Norris
Chuck Norris nie żyje
Kultura i styl
Iran. Zniszczenia w Teheranie po amerykańskich bombardowaniach (12.03.2026)
Polska wyśle wojsko na Bliski Wschód? Tusk ma apel, rzecznik prezydenta skomentował
Polska
Mimo sprzeciwu na sali radni byli nieugięci
Utajnione rozmowy o zarobkach w miejskich spółkach. "Tajemnica przedsiębiorstwa"
Poznań
Grenlandia. Duńska fregata HDMS Triton w miejscowości Attu (2024)
Media: duńscy żołnierze mieli wysadzić pasy startowe na Grenlandii
Świat
Sprawą zajmuje się prokuratura
Lekarka miała dwa promile, w takim stanie przyjęła 23 pacjentów
WARSZAWA
