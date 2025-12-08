Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Konflikt rząd-prezydent. "Dla Nawrockiego im gorzej, tym lepiej"

Prezydent RP Karol Nawrocki
Skrzydłowska-Kalukin: prezydent lubi pokazywać swoją władzę
Źródło: TVN24
Wszystkie "politycznie nośne" lub "strategiczne" ustawy Karol Nawrocki będzie wetował - oceniła w TVN24 dziennikarka Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin, przewidując kolejne działania prezydenta. Odmiennego zdania był Roch Kowalski, który zaznaczył, że taktyka wetowania "wprowadza zbyt dużo nerwowości" do opinii publicznej.

Od początku prezydentury Karol Nawrocki zawetował już 17 ustaw. Goście "Wstajesz i wiesz" w TVN24 – Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin z Kultury Liberalnej oraz Roch Kowalski z Polskiego Radia - byli pytani, jak długo prezydent będzie kontynuował taką politykę, zwłaszcza że do kolejnych wyborów, które mogłyby przynieść zmianę rządów, pozostały jeszcze dwa lata.

Co zablokował Karol Nawrocki? Wszystkie prezydenckie weta
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Co zablokował Karol Nawrocki? Wszystkie prezydenckie weta

Ewa Żebrowska

Skrzydłowska-Kalukin: prezydent lubi pokazywać swoją władzę

Zdaniem Skrzydłowskiej-Kalukin taki stan rzecz może utrzymywać się właśnie do wyborów w 2027 roku, a rząd i prezydent "nie mają najmniejszego powodu, by się dogadywać". - Dla prezydenta Nawrockiego im gorzej, tym lepiej, więc dlaczegoż miałby ułatwiać cokolwiek rządowi i sprawiać, że rząd popisze się jakąś dobrą ustawą, która zostanie podpisana, wejdzie w życie i ułatwi życie Polakom? - zapytała.

- Te wszystkie ustawy, które będą w jakiś sposób politycznie nośne bądź też strategiczne, będą wetowane - oceniła, zaznaczając, że prezydent nie wetuje wszystkich ustaw, a większość podpisuje.

W opinii dziennikarki prezydent "bardzo lubi pokazywać swoją władzę, często upozorowaną". - Czyli ta praktyka, że "ja będę przesyłał od razu swoją lepszą ustawę, bo wy jesteście niezbyt rozsądni i niezbyt mądrzy", będzie występować, myślę, tak długo, jak będzie politycznie opłacalne - oceniła.

Roch Kowalski o wetach prezydenta: to emocjonalnie kosztuje całe społeczeństwo
Źródło: TVN24

Kowalski: nie wyobrażam sobie przeciągania liny do 2027 roku

- Ja uważam, że na dłuższą metę się tak nie da - stwierdził Roch Kowalski. - To też dużo emocjonalnie kosztuje całe społeczeństwo. Wprowadza zbyt dużo nerwowości w opinię publiczną, która i tak już jest rozedrgana, patrząc na to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, czy chociażby najnowsze wytyczne ze Stanów Zjednoczonych dotyczące europejskiego i transatlantyckiego bezpieczeństwa i porozumienia - mówił.

Z drugiej strony, jak uważa Kowalski, prezydentowi trudno byłoby wytłumaczyć sytuację, w której przestałby wetować rządowe projekty. - Ale stawiam tezę, że do 2027 roku, jeśli tak miałaby wyglądać współpraca na linii mały pałac-duży pałac, to społeczeństwo w jakimś stopniu powie "nie" - zaznaczył.

- Moim zdaniem na kogoś opinia publiczna koniec końców tę winę zrzuci, ale nie wyobrażam sobie takiego przeciągania liny do 2027 roku - dodał.

Ze słowami dziennikarza nie zgodziła się Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin, której zdaniem Karol Nawrocki kontynuuje opozycyjną politykę Andrzeja Dudy.

- W przypadku Andrzeja Dudy to nie była konfrontacja aż na tak wielu frontach. Po pierwsze, nie było aż takiego manifestacyjnego wetowania ustaw, a po drugie, poza sporem ambasadorów, nie było tych wszystkich płaszczyzn konfliktu, które teraz wyznaczył Karol Nawrocki - ocenił Kowalski, zwracając się do rozmówczyni. - Upraszczając, Andrzej Duda nie próbował zbudować ustroju prezydenckiego - skwitował.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: ms/adso

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Radek Pietruszka

Udostępnij:
TAGI:
Karol NawrockiPrezydent RP
Czytaj także:
Młodzieżowe Słowo Roku
"Szponcić" Młodzieżowym Słowem Roku 2025
Polska
Kolektura Lotto
Milionowe wygrane w Lotto. Ogromne pieniądze, które przepadły w Polsce
Joanna Rubin-Sobolewska
stres frustracja biuro praca komputer shutterstock_2494808073
Trudniej o podwyżkę. Firmy ostrożniej planują budżety
BIZNES
Do zdarzenia doszło na drodze ekspresowej S8
Uratowali kierowcę z płonącego samochodu
Łódź
imageTitle
Znany piłkarz padł ofiarą szantażu. Sprawcy trafią do więzienia
Najnowsze
Irlandzki nauczyciel Enoch Burke (po prawej) opuszcza Sąd Najwyższy w Dublinie, aby powrócić do więzienia Mountjoy, po tym jak odmówił możliwości oczyszczenia się z zarzutu obrazy sądu; wrzesień 2022
Religia, transpłciowy uczeń i nauczyciel "skazany na dożywocie". Ile w tym prawdy
Gabriela Sieczkowska
Norweska policja (zdjęcie ilustracyjne)
Padł strzał, centrum handlowe w Oslo ewakuowane
Świat
Posiadał sztucer myśliwski i amunicję bez pozwolenia
Sztucer myśliwski i amunicja bez pozwolenia. A właściciel pijany
WARSZAWA
Molestował dziewczynkę (zdjęcie ilustracyjne)
Molestowanie dziewczynek i groźby śmierci
Wrocław
para zakochani związek dłonie pierścionek couple miłość relacja związki shutterstock_2253898721
Małżeństwo może chronić przed poważną chorobą. Ale pod jednym warunkiem
Zdrowie
Aceh po przejściu fali powodziowej
Już ponad 1800 ofiar śmiertelnych powodzi
METEO
Europoseł Grzegorz Braun na sali sądowej
"Szczęść Boże, wysoki sądzie". Na korytarzu "Anioł Pański". Proces Brauna
WARSZAWA
Okręt podwodny ORP Orzeł
Sikorski zwołał pilne spotkanie 10 państw
Polska
imageTitle
Polki kończą mistrzostwa. Stawką najlepszy wynik od lat
EUROSPORT
Sasin w Radiu Zet
Morawiecki na premiera? "To jest nierealne po prostu"
Polska
W wypadku zginął 20-letni kierowca
Samochód uderzył w drzewo, nie żyje 20-latek
Kujawsko-Pomorskie
Zderzenie na Muranowie
Czołowe zderzenie na Muranowie
WARSZAWA
Statek wycieczkowy Iona
Statek wycieczkowy unieruchomiony w porcie. Wszystko przez banany
Świat
Dariusz T. stanął przed sądem
Podawał się za "uzdrowiciela", odprawiał "rytuały"
Szczecin
mieszkanie, nieruchomości, blok, budowa, osiedle
Apetyt kredytobiorców rośnie. "Wraz z kolejnymi obniżkami stóp"
BIZNES
Pijany, z czynnym zakazem kierowania pojazdami jechał drogą S8
Jechał pijany i z zakazem kierowania. Policjantom chciał wręczyć łapówkę
WARSZAWA
Grecja. Migranci w Lawrio (10 lipca 2025)
"Gorąca dyskusja". Polska zwolniona, kraje Południa niezadowolone
Polska
Prokuratura Okręgowa w Łodzi
Dwaj strażnicy więzienni w areszcie, za przyjmowanie łapówek
Łódź
Tomasz Siemoniak
"Nie spieszyłbym się z daleko idącymi interpretacjami nowej strategii USA"
Polska
Elon Musk
Odwet Elona Muska? Konto KE zablokowane
BIZNES
imageTitle
Bramka roku w Bundeslidze? Autorem były piłkarz ekstraklasy
EUROSPORT
Zełenski
Zełenski "nie przeczytał" ważnego dokumentu? Możliwy powód
Świat
Tramwaj linii "M"
Ktoś okradł motorniczego mikołajowego tramwaju
WARSZAWA
imageTitle
Genialny 15-latek został wicemistrzem świata
EUROSPORT
Pijany kierowca ciężarówki zatrzymany na A4
Trzy promile kierowcy ciężarówki, wjechał w bariery na A4
Wrocław

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica