Nie będzie spotkania przywódców w Ramstein

"Szczyt światowych przywódców, dotyczący obrony Ukrainy, który miał odbyć się w sobotę w bazie Ramstein w Niemczech, został przełożony" - poinformowali w środę organizatorzy. "Ogłoszenia dotyczące przyszłych spotkań Grupy Kontaktowej do spraw Obrony Ukrainy zostaną podane wkrótce" - zapewniono. Zmiana formuły szczytu jest związana z odwołaniem udziału Joe Bidena.

Grupa Kontaktowa do spraw Obrony Ukrainy , zwana w skrócie grupą Ramstein, miała zebrać się w sobotę na marginesie wizyty amerykańskiego prezydenta Joe Bidena w Niemczech w dniach 10-13 października. Prezydent USA we wtorek odwołał swój przyjazd ze względu na zbliżające się uderzenie huraganu Milton w Stanach Zjednoczonych.

"Wydarzenie zostało przełożone"

Wcześniej Kancelaria Prezydenta RP podała, że Andrzej Duda również nie pojedzie w sobotę do bazy Ramstein. Powodem tej decyzji było odwołanie wizyty Bidena, zmiana formuły szczytu i decyzja o przełożeniu spotkania.

Informacje dotyczące nowej daty oraz ewentualnego udziału prezydenta Dudy w szczycie Grupy Kontaktowej do spraw Obrony Ukrainy - jak podała kancelaria - zostaną przekazane opinii publicznej po otrzymaniu szczegółów od organizatorów tego wydarzenia.

Później również rzecznik niemieckiego rządu powiadomił, że premier Wielkiej Brytanii oraz prezydent Francji nie udadzą się do Berlina w ten weekend.

Huragan zmierza nad USA. Biden zostaje w kraju

Rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre poinformowała we wtorek, że prezydent USA przełożył planowaną na ten tydzień wizytę m.in. w Niemczech , by nadzorować przygotowania przed uderzeniem huraganu Milton.

Grupa Kontaktowa do spraw Obrony Ukrainy

Grupa Kontaktowa do spraw Obrony Ukrainy, zwana w skrócie grupą Ramstein, została zawiązana 26 kwietnia 2022 roku w znajdującej się w Niemczech amerykańskiej bazie lotniczej o takiej nazwie. To międzynarodowa platforma współpracy, która spotyka się, by koordynować pomoc zbrojeniową dla Ukrainy.