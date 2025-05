Nawrocki o ustawkach, boksie i walkach wręcz

Karol Nawrocki o boksie i ustwkach kibiców Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Przed drugą turą wyborów Sławomir Mentzen nie zdecydował jeszcze, komu z dwójki Trzaskowski i Nawrocki udzieli swojego poparcia.

Zaprosił obu do rozmowy w swoich mediach społecznościowych. Nawrocki pojawił się tam w czwartek. Trzaskowski ma wystąpić w niedzielę.

Rozmowa z kandydatem PiS dotyczyła m.in. ustawek, w jakich w przeszłości miał brać udział.

Całość spotkania można obejrzeć w TVN24+. Więcej o kandydatach na prezydenta dowiesz się z specjalnego serwisu wyborczeg o tvn24.pl.

Karol Nawrocki przyjął zaproszenie Sławomira Mentzena. Wystąpił w czwartek na kanale YouTube lidera Konfederacji. W pewnym momencie rozmowa obu polityków zeszła na temat dzieciństwa kandydata PiS. Mentzen przypominał opowiadające o nim wideo, w którym zastosowano odwołania do postaci, takich jak Jan Paweł II czy Witold Pilecki. Ocenił, że całość "nie wyszła najlepiej" i zastanawiał się, dlaczego Nawrocki nie przedstawił się jako "człowiek z krwi i kości".

- Jakby pan opowiedział, jak pan na ustawki (zorganizowane bójki kibiców przeciwnych drużyn - red.) jeździł. Przecież to jest niezwykle ciekawe. Jak ja byłem dzieckiem, nastolatkiem, i chodziłem czasem na jakieś mecze, to nigdy nie brałem (...) udziału w ustawkach. (...) Gdyby pan o tym opowiedział, to jestem przekonany, że trafiłby pan dużo bardziej do młodszych ludzi - kontynuował Mentzen. Nawrocki od udziału w ustawkach się nie odciął. Przyznał, że jeśli idzie o różne "formy walki w ogóle", to "było tego w jego życiu dużo".

"W różnych modułach (...) walk występowałem". Karol Nawrocki o ustawkach i boksie

- To jest rzecz naturalna - powiedział o walkach Nawrocki, wskazując na lata, przez które trenował boks. - Byłem mistrzem Pomorza w wadze ciężkiej w boksie. Na takiej zapadłem hali "Stoczniowca" (klubu sportowego – red.) na terenie Stoczni Gdańskiej trenowałem. Do dzisiaj czuję zapach tej sali. Przeciekał dach i tak dalej - wspomniał. Pytany o różnice między emocjami podczas walk na ringu, a tych na ustawkach, nie ustosunkował się bezpośrednio do tych ostatnich. Stwierdził jednak, że walkom, niezależnie od liczby uczestników, "towarzyszą te same emocje".

Sławomir Mentzen odpowiedział na to, przytaczając relacje "wspólnych znajomych", zgodnie z którymi Nawrocki "walczył w takiej (ustawce – red.) 70 na 70 (osób - red.)". - Uważam, że jest to coś, czym się powinien pan pochwalić, bo mało który (potencjalny – red.) prezydent w grupie kilkudziesięciu na kilkudziesięciu kibiców się bije. Dla mnie to jest naprawdę ciekawe - dodał Mentzen. Nawrocki skwitował to, mówiąc: "w różnych modułach, zawsze sportowych, szlachetnych walk występowałem".

- Nie zawsze wychodziłem z nich (walk – red.) zwycięsko, (...) ale lubiłem aktywność sportową. Lubię dalej, cały czas trenuję - dodał Karol Nawrocki. Chwilę później ocenił, że "te sportowe aktywności w jakimś sensie dały mu gotowość i charakter, żeby być dzisiaj kandydatem na urząd prezydenta". Sławomir Mentzen zakończył wówczas wątek sportowy i przeszedł do pytań w sprawie sposobu, w jaki kandydat PiS przejął mieszkanie Jerzego Ż.

Do słów Karola Nawrockiego w mediach społecznościowych chwilę później odniósł się Tomasz Siemoniak. "Zapytajcie rannych policjantów czy kibolskie ustawki to sport... Nawrockiemu bardzo mylą się moralne drogowskazy" - napisał na X minister spraw wewnętrznych.

Zapytajcie rannych policjantów czy kibolskie ustawki to sport... Nawrockiemu bardzo mylą się moralne drogowskazy. — Tomasz Siemoniak (@TomaszSiemoniak) May 22, 2025 Rozwiń