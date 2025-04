Co Polacy myślą o członkostwie w NATO? Nowy sondaż

Tusk: silna Ameryka, silna Europa, silne NATO, suwerenna Ukraina to elementy bezpiecznej przyszłości naszych narodów Źródło: TVN24

89 procent Polaków popiera członkostwo Polski w NATO - wynika z nowego sondażu CBOS. Pracownia zauważa, że tak wysokie poparcie dla Sojuszu Północnoatlantyckiego utrzymuje się w naszym kraju od aneksji Krymu przez Rosję w 2014 roku. Jednocześnie zdecydowana większość badanych chciałaby utworzenia wspólnej europejskiej armii w UE.

Kluczowe fakty 89 proc. Polaków jest za członkostwem Polski w NATO, tylko 2 proc. przeciwko

Poparcie dla członkostwa Polski w Sojuszu utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie od aneksji Krymu przez Rosję w 2014 roku

28 proc. ankietowanych nie ma zarazem pewności, czy sojusznicy zaangażowaliby się w obronę polskich granic w razie wojny

73 proc. pytanych Polaków popiera pomysł utworzenia przez UE armii europejskiej

Z opublikowanego 1 kwietnia badania CBOS wynika, że 89 proc. Polaków deklaruje poparcie dla członkostwa Polski w NATO, a tylko 2 proc. jest mu przeciwne. 4 proc. wyraziło obojętność wobec Sojuszu. Pozostali pytani zaznaczyli odpowiedź "Trudno powiedzieć / Odmowa odpowiedzi". Poparcie według CBOS różnicują przede wszystkim poglądy polityczne: najniższe poparcie zadeklarowały osoby o poglądach centrowych (70 proc.), zaś bardzo wysokie poparcie wyrażają osoby o zadeklarowanych poglądach lewicowych i prawicowych (odpowiednio 96 proc. i 95 proc.).

Poparcie dla NATO w Polsce

Jak zauważyła sondażownia, społeczne poparcie dla NATO utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, wynoszącym przynajmniej 79 proc., od 2014 roku, czyli aneksji Krymu przez Rosję. Wydarzeniem, które według CBOS dodatkowo wzmocniło poparcie dla Sojuszu Północnoatlantyckiego, była inwazja Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku.

"W marcu 2022 roku, w pierwszych dniach po rozpoczęciu zbrojnej inwazji Rosji na Ukrainę, pronatowskie postawy w polskim społeczeństwie jeszcze bardziej się umocniły i poparcie dla członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim osiągnęło rekordowy poziom - przynależność Polski do NATO popierało 94 proc. ankietowanych, przy czym aż 75 proc. stanowili zdecydowani zwolennicy członkostwa, a zaledwie 0,5 proc. - przeciwnicy, natomiast 3 proc. deklarowało obojętność" - podał CBOS.

Poparcie dla członkostwa Polski w NATO Źródło: TVN24

Czy Polska może liczyć na sojuszników?

Polacy zostali także spytani o to, czy Polska może być pewna zaangażowania natowskich sojuszników w ewentualną obronę naszych granic. 61 proc. badanych wyraziło zdanie, że tak, co stanowi spadek o 18 pkt proc. względem lutego 2024 roku. Jedynie 11 proc. stanowią respondenci zdecydowanie o tym przekonani. Według 28 proc. badanych nie można mieć pewności, że sojusznicy zaangażują się w obronę polskich granic w sytuacji ewentualnej wojny, co stanowi wzrost o 12 pkt proc. względem lutego 2024 roku. 12 proc. badanych nie potrafiła zająć stanowiska w tej kwestii. Wszystkie wyniki podane przez CBOS zostały zaokrąglone do pełnych liczb.

Według CBOS, zmiany w postrzeganiu NATO przez Polaków wiążą się przede wszystkim z wypowiedziami przedstawicieli administracji prezydenta Donalda Trumpa, którzy przestali deklarować bezwarunkowe zaangażowanie w obronę sojuszników.

Jak podaje CBOS, im silniejsze poparcie dla członkostwa Polski w NATO, tym też silniejsza jest pewność respondentów w zaangażowanie natowskich sojuszników w obronę polskich granic. "Także wśród przeciwników członkostwa Polski w NATO oraz wśród respondentów unikających zajęcia stanowiska w tej kwestii więcej jest przekonanych, że w tej chwili Polska może być pewna zaangażowania sojuszników w ewentualną obronę naszych granic, niż uważających, że takiej pewności nie ma" - podano.

Pewność, co do zaangażowania sojuszników w ewentualną obronę naszych granic Źródło: TVN24

Europejska armia

CBOS zapytało także badanych o zdanie na temat ewentualnego utworzenia wspólnych sił zbrojnych przez Unię Europejską. 73 proc. respondentów opowiedziało się za taką inicjatywą, zaś 19 proc. było temu przeciwne. 8 proc. badanych nie ma zdania na ten temat. Hipotetyczne budowanie wspólnych europejskich sił zbrojnych najmocniej popierają zdecydowani zwolennicy przynależności Polski do NATO (łącznie 76 proc. z nich jest za, z czego 50 proc. - zdecydowanie).

Wspólne siły zbrojne w UE?



✅Zdecydowanie tak i raczej tak: 73%

✅Zdecydowanie nie i raczej nie: 19%

✅Trudno powiedzieć: 8%



Komunikat #CBOS: Polacy o NATO i ewentualnej budowie przez kraje UE wspólnych sił zbrojnych: https://t.co/vLQF8WmydE



📊CAPI 62,3% | CATI 23,6% | CAWI pic.twitter.com/sDBtXcgQrW — CBOS (@CBOS_Info) April 1, 2025 Rozwiń

Sondaż przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode w dniach od 6 do 16 marca 2024 roku na próbie liczącej 1047 osób (w tym: 62,3 proc. metodą CAPI, 23,6 proc. - CATI i 14,1 proc. - CAWI).