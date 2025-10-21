Zastrzeżenia do niemal połowy wydatków. NIK negatywnie o IPN

Zaprzysiężenie Mariusza Haładyja na szefa Najwyższej Izby Kontroli Źródło: TVN24

Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła we wtorek na konferencji wyniki raportu "Gospodarka finansowo-majątkowa IPN". Komunikat w tej sprawie opublikowano też na stronie internetowej Izby.

Napisano tam, że "Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w zakresie zarządzania majątkiem i rozporządzania środkami publicznymi".

"Sposób gospodarowania tymi środkami w latach 2022-2025 (I kwartał) nie zapewnił oszczędnego i efektywnego wydatkowania kwoty 47,6 mln zł, czyli niemal połowy ze 107 mln zł wydatków objętych badaniem" - czytamy.

Prezesem IPN od 23 lipca 2021 do 6 sierpnia 2025 był obecny prezydent Karol Nawrocki. Na razie stanowisko czeka na obsadzenie.

Zastrzeżenia NIK

NIK podkreślił, że "działalność IPN finansowana jest z budżetu państwa i wiąże się z władaniem mieniem Skarbu Państwa", a "gospodarowanie nim jako niezbędnym elementem realizacji zadań i założonych celów powinno się odbywać z zachowaniem szczególnej staranności".

"Celem kontroli obejmującej swoim zasięgiem lata 2022-2025 (do 21 maja 2025 r.) była odpowiedź na pytanie, czy zarządzanie w IPN majątkiem i rozporządzanie środkami publicznymi było prawidłowe, rzetelne, gospodarne i celowe. Czynności kontrolne prowadzono w Centrali Instytutu w Warszawie oraz Oddziałach w Gdańsku, Krakowie, Warszawie i we Wrocławiu" - wyjaśniono.

W raporcie NIK wskazał m.in. na niezgodne z prawem zmiany struktury organizacyjnej IPN, niedozwolone dzielenie zamówień publicznych czy niegospodarne wynajmowanie nieruchomości lokalowych.

Izba zakwestionowała też wydatki na placówkę IPN w Waszyngtonie - ta, choć nie powstała, kosztowała prawie 400 tysięcy złotych. Zbadała również dominujące wydatki na działalność edukacyjną. W tym obszarze zwrócono uwagę na "kontynuowanie nieskutecznej i niecelowej promocji 'Gry Szyfrów'".

Pozytywnie w raporcie ocenione zostało tylko jedno z istotnych zagadnień objętych kontrolą - udzielanie i rozliczanie dotacji.

Wnioski

W komunikacie przekazano, że Najwyższa Izba Kontroli na podstawie wyników kontroli wnosi do premiera Donalda Tuska o "podjęcie inicjatywy ustawodawczej w przedmiocie zmiany ustawy o IPN w zakresie sposobu ustalania wewnętrznej struktury organizacyjnej Instytutu (art. 18 ust. 1 ustawy o IPN), poprzez umocowanie odpowiednich organów Instytutu (Prezes lub Kolegium) do tworzenia lub znoszenia komórek organizacyjnych oraz określenie trybu dokonywania tych zmian i ich dopuszczalnego zakresu".

Zwrócono się też do prezesa IPN o: doprowadzenie treści statutu i struktury organizacyjnej Centrali IPN do zgodności z przepisami prawa; zapewnienie przestrzegania regulacji wewnętrznych w zakresie równego dostępu do zamówień publicznych oraz konkurencyjności przy ich zlecaniu; podjęcie działań w celu zapewnienia dostępu do zamówień publicznych szerokiemu gronu wykonawców; wzmocnienie nadzoru nad gospodarką finansową IPN i sposobem zawierania umów; wprowadzenie jednolitych i transparentnych zasad korzystania z lokali pozostających w zasobie Centrali IPN.

