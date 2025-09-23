Najpierw odmówił, po roku mają srebro mistrzostw świata. "Czułem, że coś może się wydarzyć"

Udostępnij Facebook Kopiuj link

W Warszawie wylądowali we wtorkowy poranek, 23 września. Potem pociąg do Białegostoku. Teraz odpoczynek, przede wszystkim on, choć emocje wciąż buzują, wspomnienia nadal stają przed oczami. - Trochę to jeszcze potrwa, zanim oswoimy się z myślą o medalu - ocenia Paweł Wyszyński.