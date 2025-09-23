Logo strona główna
Polska
|

Najpierw odmówił, po roku mają srebro mistrzostw świata. "Czułem, że coś może się wydarzyć"

Rafał Kazimierczak
Rafał Kazimierczak
Maria Żodzik wyskakała dla Polski srebrny medal
Maria Żodzik wyskakała dla Polski srebrny medal
Źródło: Adam Warżawa/PAP
Masza podeszła i zadała zadziwiające pytanie, zaczęło się właśnie tak. Nie zgodził się, odmówił, obawiał się, że podejmowane przez niego decyzje wpływać będą na życie zawodniczki tak dobrej i perspektywicznej. Teraz, zaledwie po roku współpracy, są duetem na medal, na srebro wicemistrzostw świata - skoczkini wzwyż Maria Żodzik i jej trener Paweł Wyszyński. Jak osiągnęli sukces tak gigantyczny? Artykuł dostępny w subskrypcji

W Warszawie wylądowali we wtorkowy poranek, 23 września. Potem pociąg do Białegostoku. Teraz odpoczynek, przede wszystkim on, choć emocje wciąż buzują, wspomnienia nadal stają przed oczami. - Trochę to jeszcze potrwa, zanim oswoimy się z myślą o medalu - ocenia Paweł Wyszyński.

Rafał Kazimierczak
Rafał Kazimierczak
