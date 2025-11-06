Kto w Sejmie? Kto na czele? Najnowszy sondaż partyjny

"Wrócił stary, dobry prezes i wrócił stary, dobry Donald Tusk" Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W czwartek ukazał się nowy sondaż Opinia24. Zapytano w nim Polaków, czy jeśli wybory do Sejmu odbywałyby się w najbliższą niedzielę, to wzięliby w nich udział. 73 proc. respondentów odpowiedziało, że wzięłoby udział w głosowaniu, z czego 53 proc. zdecydowanie, a 20 proc. "raczej tak". 19 proc. zadeklarowało, że nie poszłoby do urn - 13 proc. "zdecydowanie nie" i 6 proc. "raczej nie". 8 proc. ankietowanych nie miało zdania.

Preferencje wyborcze Polaków. 3-5 listopada 2025

Spośród Polaków, którzy zadeklarowali udział w wyborach, 33 proc. odpowiedziało, że zagłosowałoby na Koalicję Obywatelską (+2,2 punktu procentowego względem sondażu z października). Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 27,4 procent (-1 pkt. proc.), a Konfederacja uzyskała 12,6 proc. poparcia (-2.4 pkt. proc.).

Dalej uplasowały się: Lewica (6,3 proc., +0,9 pkt. proc. względem sondażu z października), Konfederacja Korony Polskiej (5,9 proc., +0,6 pkt. proc.), partia Razem (3,1 proc., -1,4 pkt. proc.), Polska 2050 (1,7 proc., -1,3 pkt. proc.) oraz PSL (1,4 proc., +0,1 pkt. proc.). Opcję "inna partia" wybrało w listopadowym badaniu 0,5 proc. ankietowanych, a 8,1 proc. nie wie, na kogo oddałoby swój głos.

Sondaż Opinia24 przeprowadzono w dniach 3–5 listopada 2025 roku na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków techniką CATI i CAWI (metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo oraz wywiadów internetowych).

Sondaż sejmowy Opinia24. 3-5 listopada 2025

OGLĄDAJ: Sprawa Ziobry. Śledczy chcą aresztu, posłowie decydują