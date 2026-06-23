Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Najlepsze uczelnie w Polsce. Nowy ranking "Perspektyw"

|
szkola uczelnia wyklad studenci shutterstock_762977863
Nowy budynek Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
Źródło wideo: M. Kaźmierczak/UW
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński zajęły ex aequo pierwsze miejsce w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2026. Które uczelnie mogą pochwalić się największą liczbą kierunków ocenionych jako najlepsze w Polsce?

Fundacja Edukacyjna Perspektywy przedstawiła nową edycję swojego dorocznego zestawienia we wtorek. Uniwersytet Warszawski, który przez ostatnie cztery lata zajmował pierwsze miejsce, w tym roku dzierży tytuł najlepszej uczelni akademickiej wraz z Uniwersytetem Jagiellońskim. Rok wcześniej krakowska uczelnia zajęła drugie miejsce. Podium, podobnie jak rok temu, zamyka Politechnika Warszawska.

W pierwszej piątce znalazła się również Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie i Politechnika Gdańska. Miejsce szóste zajmuje Politechnika Wrocławska, a siódme - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na ósmym miejscu ex aequo Politechnika Łódzka i Politechnika Śląska. Miejsce dziesiąte przypadło aż trzem uczelniom, które uzyskały identyczną liczbę punktów: Politechnice Poznańskiej, Uniwersytetowi Medycznemu w Białymstoku i Uniwersytetowi Gdańskiemu.

Najlepsze uczelnie w Polsce. Ranking "Perspektyw"

1= Uniwersytet Warszawski 100,0 pkt. 1= Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 99,7 3. Politechnika Warszawska 92,3 4. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 86,1 5. Politechnika Gdańska 85 6. Politechnika Wrocławska 79,4 7. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 77,9 8= Politechnika Łódzka 76,1 8= Politechnika Śląska 76 10= Politechnika Poznańska 75 10= Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 74,9 10= Uniwersytet Gdański 74,6

Uczelnie, których wskaźnik rankingowy nie różnił się więcej niż 0,5 p.p., są klasyfikowane ex aequo.

Ranking Szkół Wyższych oparty został wyłącznie na zewnętrznych danych, takich jak Ogólnopolski System ELA, który pokazuje Ekonomiczne Losy Absolwentów - ile zarabiają i jak szybko znajdują pracę po studiach. Kapituła przeanalizowała nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach, rzeczywistą liczbę publikacji naukowych, jakość czasopism, w których publikują profesorowie oraz wskaźnik cytowań, ale też innowacyjność, warunki kształcenia czy umiędzynarodowienie.

Najlepsze kierunki studiów 2026

Na Ranking Szkół Wyższych Perspektywy składają się trzy zestawienia: oprócz rankingu uczelni także Ranking Kierunków Studiów i Ranking Uczelni Zawodowych. Ranking kierunków w tym roku obejmuje 76 głównych kierunków lub grup kierunków w uczelniach akademickich. Wśród uczelni, które prowadzą najlepsze kierunki w Polsce na pierwszym miejscu znajduje się UW (17 kierunków), drugi jest UJ (15), następnie PW (11), AGH i UAM (po 7), SGGW (4), AWF w Gdańsku, PG i PWr - wszystkie po 3.

Najlepsze kierunki na Uniwersytecie Warszawskim

Na UW kierunki ocenione najwyżej to administracja, archeologia, astronomia, dziennikarstwo i komunikacja, ekonomia, finanse i rachunkowość, geografia, historia, gospodarka przestrzenna (ex aequo z PG i UAM), informatyka (mgr), informatyka i ekonometria, kierunki o bezpieczeństwie, matematyka, ochrona środowiska (ex aequo z UG), politologia, psychologia (eq aequo z UJ), socjologia oraz stosunki międzynarodowe.

Najlepsze kierunki na Uniwersytecie Jagiellońskim

UJ może pochwalić się z kolei najlepszą analityką medyczną, biologią, biotechnologią (mgr), chemią, farmacją, filozofią, fizyką, geologią, kierunkiem lekarskim, kierunkiem lekarsko-dentystycznym, pielęgniarstwem, położnictwem, prawem, psychologią (ex aequo z UW) i ratownictwem medycznym.

Najlepsze kierunki na Politechnice Warszawskiej

Jeśli chodzi o kierunki na Polityce Warszawskiej, najwyżej w skali kraju ocenione zostały: AI & data science, biotechnologia (mgr inż.), budownictwo (ex aequo z Politechniką Wrocławską), energetyka, geodezja i kartografia, informatyka (mgr inż.), inżynieria materiałowa, lotnictwo i kosmonautyka, transport oraz zarządzanie i inżynieria produkcji.

Autorzy rankingu przekonują, że szczególnie cenne dla maturzystów powinno być właśnie zestawienie kierunków, które "często udowadnia, że w konkretnej, wąskiej dziedzinie mniejsza, ale wyspecjalizowana uczelnia jest w stanie konkurować, a nawet 'pobić' krajowych liderów, co maksymalnie pomaga maturzystom spersonalizować wybór studiów i dalszej ścieżki kształcenia".

Ranking Uczelni Zawodowych 2026

Ranking Uczelni zawodowych uwzględnia uczelnie publiczne i niepubliczne kształcące na poziomie magisterskim. Trzecia w ubiegłym roku Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Koszalinie w nowym rankingu awansowała na pierwsze miejsce. Drugie miejsce ex aequo zajęły Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy (drugie miejsce również w 2025 roku) oraz Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku (rok temu trzecia).

1. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Koszalinie 100,0 2= Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 99,5 2= Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku 99 4. Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu 98,6 5. Powiślańska Akademia Nauk Stosowanych 96,6 6. Akademia Bialska im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 95,9 7. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu 94,3 8= Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie 91,4 8= Akademia Nauk Stosowanych Mazovia w Siedlcach 91,2 8= Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa 91,1

Ranking "Perspektyw" przygotowywany jest przez Kapitułę pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, byłego prezesa PAN, składającą się z reprezentantów środowiska akademickiego (PKA, KRASP), instytucji wspierających innowacyjność (UPRP, OPI-PIB), rynku pracy (ZBP), na który trafiają absolwenci i wydawnictwa Elsevier. Ranking publikowany jest od 2000 roku.

Źródło: ranking.perspektywy.pl
ZOBACZ TAKŻE:
1 godz 9 min
Edyta Krześniak - Bez polityki Piotra Jaconia
"Zdjęć było tysiące. Nie da się tego odzobaczyć". Mroczna prawda o guru polskiej psychologii
Piotr Jacoń
Giorgia Meloni i Donald Trump (13.10.2025)
"Teraz w końcu rozumiesz, jakim człowiekiem jest Trump"
Monika Winiarska
19 min
Rafał Leśkiewicz
Historia nie przeszkadzała Andrzejowi Dudzie odznaczyć Zełenskiego. "Ale dziś prezydentem jest Karol Nawrocki"
Rozmowa Piaseckiego
Udostępnij:
Tagi:
PolskaUczelnie wyższe w PolsceUniwersytet WarszawskiPolitechnika WrocławskaUniwersytet Gdański
Maciej Wacławik
Maciej Wacławik
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
1 godz 25 min
pc
Zdobyła najwyższe szczyty świata. Co się stało z Wandą Rutkiewicz?
imageTitle
Stracili cierpliwość do Ronaldo? Portugalczycy na "nie"
EUROSPORT
Maryla Rodowicz
Maryla Rodowicz przeprasza polskie tenisistki. "Byłam jeszcze w innym świecie"
Kultura i styl
imageTitle
Chwalińska w świetnym nastroju. Operacja Wimbledon rozpoczęta
EUROSPORT
Upał, mapy
Granica 40 stopni może zostać złamana? Nowe mapy IMGW
METEO
Wołodymyr Zełenski, Karol Nawrocki
Zgłosił się kraj, który chce mediować między Polską a Ukrainą
Świat
Andrzej Duda
Płatności mimo blokady. Prokuratura sprawdza ZEN
Piotr Szostak
Warszawa, 24.02.2024. Demonstracja przed Ambasadą Federacji Rosyjskiej w Warszawie
"To godzina próby dla Polaków i Ukraińców"
Google
Google traci ludzi od AI. Akcje Alphabetu mocno w dół
BIZNES
Piotr Pytel
Piotr Pytel opuścił zakład karny. "To była dobra decyzja"
imageTitle
Transfer roku w NBA
EUROSPORT
Dawid Bratko w swoim sklepie w Łodzi (2010 rok)
"Król dopalaczy" zatrzymany w Tanzanii. Jest spory kłopot
Katowice
Prezydent USA Donald Trump przypisuje problemy ze stawem "wandalom"
"Wandale" niszczą staw? Trump: chorzy, obłąkani ludzie
Świat
"Nie tylko Meloni"? Jak Trump przywitał się z Brigitte Macron
"Nie tylko Meloni". Jak Trump przywitał się z Brigitte Macron
Michał Istel
Słońce, upał
W tych regionach zrobi się gorąco. Możliwe alarmy drugiego stopnia
METEO
Stacja paliw, Rosja
Kryzys paliwowy sięga Syberii. Wprowadzono limity
BIZNES
Wołodymyr Zełenski, Karol Nawrocki
Był warunek spotkania Nawrockiego z Zełenskim? "To jest oczywista sprawa"
Elon Musk
"Ekstremalne bogactwo" Muska. Dorównuje PKB Szwajcarii
BIZNES
Emerytury
ZUS ujawnia skalę najniższych emerytur. Niepokojące dane
BIZNES
47 min
Karol Nawrocki
Nawrocki, Zełenski i UPA. "Mało kto rozumie, co tu się wydarzyło, szokujące"
News Michalskiego
Zatrzymany mężczyzna
"Co chwilę podchodzili do bankomatu". Wpadli na gorącym uczynku
WARSZAWA
imageTitle
"Wanda, czy ty musisz jechać?". Ona stwierdziła, że musi
EUROSPORT
czarnomorsk ukraina shutterstock_1458013262
"Statek doznał poważnych uszkodzeń". Jedna osoba nie żyje
Świat
imageTitle
Nikt jeszcze tak nie świętował
EUROSPORT
imageTitle
Oni już awansowali na mundialu
EUROSPORT
slonce upal shutterstock_2469525397
U gospodarza mistrzostw świata zrobi się niezwykle gorąco
METEO
ropa naftowa rurociag rafineria paliwo shutterstock_2752893287
Ropa jeszcze niżej w reakcji na rozmowy USA z Iranem
BIZNES
Nietrzeźwy i bez prawa jazdy wsiadł za kierownicę
Zapewniał, że za kierownicę nie wsiądzie. Po kilku minutach to zrobił
WARSZAWA
Marcin Kierwiński i Rafał Trzaskowski
Trzaskowski, szpital i "opcja atomowa"? "Dziś trudno w to uwierzyć"
CBŚP zatrzymało 10 osób, zabezpieczono broń i sprzęt do produkcji narkotyków
Służby rozbiły grupę przestępczą. Zatrzymano osiem osób
Kraków
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica