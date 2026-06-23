Polska Najlepsze uczelnie w Polsce. Nowy ranking "Perspektyw" Maciej Wacławik |

Nowy budynek Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego Źródło wideo: M. Kaźmierczak/UW Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Fundacja Edukacyjna Perspektywy przedstawiła nową edycję swojego dorocznego zestawienia we wtorek. Uniwersytet Warszawski, który przez ostatnie cztery lata zajmował pierwsze miejsce, w tym roku dzierży tytuł najlepszej uczelni akademickiej wraz z Uniwersytetem Jagiellońskim. Rok wcześniej krakowska uczelnia zajęła drugie miejsce. Podium, podobnie jak rok temu, zamyka Politechnika Warszawska.

W pierwszej piątce znalazła się również Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie i Politechnika Gdańska. Miejsce szóste zajmuje Politechnika Wrocławska, a siódme - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na ósmym miejscu ex aequo Politechnika Łódzka i Politechnika Śląska. Miejsce dziesiąte przypadło aż trzem uczelniom, które uzyskały identyczną liczbę punktów: Politechnice Poznańskiej, Uniwersytetowi Medycznemu w Białymstoku i Uniwersytetowi Gdańskiemu.

Najlepsze uczelnie w Polsce. Ranking "Perspektyw"

1= Uniwersytet Warszawski 100,0 pkt. 1= Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 99,7 3. Politechnika Warszawska 92,3 4. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 86,1 5. Politechnika Gdańska 85 6. Politechnika Wrocławska 79,4 7. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 77,9 8= Politechnika Łódzka 76,1 8= Politechnika Śląska 76 10= Politechnika Poznańska 75 10= Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 74,9 10= Uniwersytet Gdański 74,6

Uczelnie, których wskaźnik rankingowy nie różnił się więcej niż 0,5 p.p., są klasyfikowane ex aequo.

Ranking Szkół Wyższych oparty został wyłącznie na zewnętrznych danych, takich jak Ogólnopolski System ELA, który pokazuje Ekonomiczne Losy Absolwentów - ile zarabiają i jak szybko znajdują pracę po studiach. Kapituła przeanalizowała nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach, rzeczywistą liczbę publikacji naukowych, jakość czasopism, w których publikują profesorowie oraz wskaźnik cytowań, ale też innowacyjność, warunki kształcenia czy umiędzynarodowienie.

Najlepsze kierunki studiów 2026

Na Ranking Szkół Wyższych Perspektywy składają się trzy zestawienia: oprócz rankingu uczelni także Ranking Kierunków Studiów i Ranking Uczelni Zawodowych. Ranking kierunków w tym roku obejmuje 76 głównych kierunków lub grup kierunków w uczelniach akademickich. Wśród uczelni, które prowadzą najlepsze kierunki w Polsce na pierwszym miejscu znajduje się UW (17 kierunków), drugi jest UJ (15), następnie PW (11), AGH i UAM (po 7), SGGW (4), AWF w Gdańsku, PG i PWr - wszystkie po 3.

Najlepsze kierunki na Uniwersytecie Warszawskim

Na UW kierunki ocenione najwyżej to administracja, archeologia, astronomia, dziennikarstwo i komunikacja, ekonomia, finanse i rachunkowość, geografia, historia, gospodarka przestrzenna (ex aequo z PG i UAM), informatyka (mgr), informatyka i ekonometria, kierunki o bezpieczeństwie, matematyka, ochrona środowiska (ex aequo z UG), politologia, psychologia (eq aequo z UJ), socjologia oraz stosunki międzynarodowe.

Najlepsze kierunki na Uniwersytecie Jagiellońskim

UJ może pochwalić się z kolei najlepszą analityką medyczną, biologią, biotechnologią (mgr), chemią, farmacją, filozofią, fizyką, geologią, kierunkiem lekarskim, kierunkiem lekarsko-dentystycznym, pielęgniarstwem, położnictwem, prawem, psychologią (ex aequo z UW) i ratownictwem medycznym.

Najlepsze kierunki na Politechnice Warszawskiej

Jeśli chodzi o kierunki na Polityce Warszawskiej, najwyżej w skali kraju ocenione zostały: AI & data science, biotechnologia (mgr inż.), budownictwo (ex aequo z Politechniką Wrocławską), energetyka, geodezja i kartografia, informatyka (mgr inż.), inżynieria materiałowa, lotnictwo i kosmonautyka, transport oraz zarządzanie i inżynieria produkcji.

Autorzy rankingu przekonują, że szczególnie cenne dla maturzystów powinno być właśnie zestawienie kierunków, które "często udowadnia, że w konkretnej, wąskiej dziedzinie mniejsza, ale wyspecjalizowana uczelnia jest w stanie konkurować, a nawet 'pobić' krajowych liderów, co maksymalnie pomaga maturzystom spersonalizować wybór studiów i dalszej ścieżki kształcenia".

Ranking Uczelni Zawodowych 2026

Ranking Uczelni zawodowych uwzględnia uczelnie publiczne i niepubliczne kształcące na poziomie magisterskim. Trzecia w ubiegłym roku Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Koszalinie w nowym rankingu awansowała na pierwsze miejsce. Drugie miejsce ex aequo zajęły Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy (drugie miejsce również w 2025 roku) oraz Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku (rok temu trzecia).

1. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Koszalinie 100,0 2= Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 99,5 2= Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku 99 4. Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu 98,6 5. Powiślańska Akademia Nauk Stosowanych 96,6 6. Akademia Bialska im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 95,9 7. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu 94,3 8= Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie 91,4 8= Akademia Nauk Stosowanych Mazovia w Siedlcach 91,2 8= Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa 91,1

Ranking "Perspektyw" przygotowywany jest przez Kapitułę pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, byłego prezesa PAN, składającą się z reprezentantów środowiska akademickiego (PKA, KRASP), instytucji wspierających innowacyjność (UPRP, OPI-PIB), rynku pracy (ZBP), na który trafiają absolwenci i wydawnictwa Elsevier. Ranking publikowany jest od 2000 roku.