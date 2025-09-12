Logo strona główna
Polska

Nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ. W imieniu Polski będzie przemawiał Marcin Bosacki

Marcin Bosacki
Marcin Wrona o tym, kiedy może odbyć się nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ
Źródło: TVN24
Na wniosek Polski zwołane zostanie nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ - poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Ma ono dotyczyć naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję i odbędzie się w piątek o godzinie 21 czasu polskiego. "Fakty" TVN ustaliły nieoficjalnie w czwartek, że Polskę ma reprezentować wiceszef MSZ Marcin Bosacki. Dziś Bosacki potwierdził to Polskiej Agencji Prasowej.
Kluczowe fakty:
  • W nocy z wtorku na środę polskie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych powiadomiło, że w trakcie nocnego ataku Rosji na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony.
  • MSZ w czwartek rano poinformowało, że na wniosek Polski zwołane zostanie nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję.
  • Wieczorem tego samego dnia "Fakty" TVN ustaliły nieoficjalnie, że podczas Rady przemawiał będzie wiceszef MSZ Marcin Bosacki. Dziś Bosacki potwierdził PAP, że będzie reprezentował Polskę.
  • Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski podkreślił, że Polska domaga się nałożenia sankcji na Rosję i wzmocnienia wsparcia Ukrainy.

Wiceszef MSZ Marcin Bosacki potwierdził PAP, że będzie reprezentował Polskę podczas piątkowego, nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, do którego doszło w nocy 9 na 10 września podczas zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę.

Będzie to pierwsze posiedzenie Rady Bezpieczeństwa zwołane w trybie nadzwyczajnym na wniosek Polski. Polska wcześniej wielokrotnie była jednak współwnioskodawcą spotkań m.in. w sprawie Ukrainy. Wniosek Polski poparły państwa europejskie, a spotkanie zwołała Korea Południowa, która przewodniczy Radzie we wrześniu.

Polska przestrzeń powietrzna wielokrotnie naruszona przez rosyjskie drony

W nocy z wtorku na środę, w trakcie ataku Rosji na Ukrainę, polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Uruchomiono procedury obronne - polskie i sojusznicze systemy radiolokacyjne śledziły kilkanaście obiektów. W przypadku tych mogących stanowić zagrożenie zdecydowano o neutralizacji.

CZYTAJ WIĘCEJ: Rosyjskie drony zestrzelone nad Polską. Co warto wiedzieć

W czwartek resort spraw zagranicznych poinformował, że na wniosek naszego kraju "zwołane zostanie nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję".

"Fakty" TVN nieoficjalnie ustaliły, że nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ może się rozpocząć w piątek o godz. 21 czasu polskiego (godz. 15 lokalnego). Tę datę potwierdził później stały przedstawiciel RP w ONZ Krzysztof Szczerski.

Polskę będzie reprezentował wiceszef MSZ Marcin Bosacki

Posiedzenie zwołane w trybie nadzwyczajnym odbędzie się w formule briefingu, co oznacza że wystąpi również przedstawiciel kierownictwa ONZ, zwykle sekretarz generalny lub jego zastępca.

Zwykle w Radzie występuje stały przedstawiciel RP w ONZ, ale w wyjątkowych okolicznościach w przeszłości występowali też minister spraw zagranicznych czy prezydent. Dziś wiceszef MSZ Marcin Bosacki potwierdził PAP nieoficjalne ustalenia "Faktów" TVN, że to on będzie przemawiać w imieniu Polski podczas obrad.

Sikorski: chcemy przyciągnąć uwagę świata

Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski zapytany w RMF FM, co Polska chce osiągnąć przez nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ, powiedział, że chodzi o "przyciągnięcie uwagi całego świata do tego bezprecedensowego ataku rosyjskich dronów na państwo członka nie tylko ONZ, ale i Unii Europejskiej i NATO".

- Występowałem w przeszłości przed Radą Bezpieczeństwa ONZ i wydaje mi się, że to się niosło. Nasze argumenty się przebijały - dodał. Sikorski przekazał wówczas, że jeszcze nie zdecydowano, kto będzie przemawiał w imieniu Polski.

Zaznaczył, że gdy dochodzi do 19 naruszeń naszej przestrzeni powietrznej przez kilkanaście zidentyfikowanych dronów, w akcji trwającej siedem godzin, nie można mówić o przypadku. - To testowanie wojskowe i polityczne nie tylko Polski, ale całego NATO - podkreślił.

Szef MSZ przypomniał, że Polska w środę zażądała uruchomienia konsultacji międzysojuszniczych w ramach artykułu 4 NATO, co jak zauważył, historycznie miało już miejsce w przypadku na przykład Turcji w trakcie wojny w Iraku, czy wojny domowej w Syrii, kiedy sojusz wzmacniał jej zdolności przeciwlotnicze i przeciwrakietowe.

- Tym razem domagamy się nie tylko wzmocnienia tych zdolności, także antydronowych, ale zrobienia tego, o czym mówił prezydent Stanów Zjednoczonych (Donald Trump), czyli nałożenia sankcji na Rosję i wzmożenia wsparcia dla Ukrainy - powiedział szef polskiej dyplomacji.

Radosław Sikorski
Radosław Sikorski
Źródło: PAP/EPA

W czwartek rano premier Donald Tusk odwiedził 32. Bazę Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Z kolei prezydent Karol Nawrocki przed południem złożył wizytę w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach.

W związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej w czwartek o godzinie 17 odbyła się Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Wcześniej szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawił Sejmowi pełne informacje związane z ostatnimi wydarzeniami.

Szef BBN o "jedynym pozytywie" po nalocie dronów z Rosji
Dowiedz się więcej:

Szef BBN o "jedynym pozytywie" po nalocie dronów z Rosji

ONZ o wtargnięciu rosyjskich dronów

Stephane Dujarric, rzecznik sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa, oświadczył w środę, że naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony demonstruje realne ryzyko rozprzestrzenienia się wojny w Ukrainie. Oznajmił, że sytuacja ta "pokazuje na nowo wpływ wojny na region i realne ryzyko ekspansji tego niszczycielskiego konfliktu".

Rada Bezpieczeństwa to jeden z sześciu głównych organów Organizacji Narodów Zjednoczonych. Na Radzie Bezpieczeństwa ciąży główna odpowiedzialność za utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa na świecie. Podobnie jak Zgromadzenie Ogólne, może ona nakładać sankcje na państwa członkowskie.

OGLĄDAJ: Sikorski: Polska i NATO nie dadzą się zastraszyć
pc

Sikorski: Polska i NATO nie dadzą się zastraszyć

pc
Autorka/Autor: js, kkop, az /akw, adso

Źródło: tvn24.pl, RMF FM, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica