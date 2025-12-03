Logo strona główna
Polska

MSWiA o inwestycjach w obronę cywilną. "25 magazynów tylko w tym roku"

Szef MSWiA o inwestycjach w obronę cywilną. "25 magazynów powstanie tylko w tym roku"
W 2025 roku powstanie 25 magazynów przeznaczonych dla obrony cywilnej - poinformował minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. Szef MSWiA odniósł się również do wtorkowej decyzji Karola Nawrockiego o zawetowaniu dwóch kolejnych rządowych ustaw.

- Tylko w tym roku na terenie całego kraju powstanie 25 magazynów w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (OLiOC)- przekazał Marcin Kierwiński podczas konferencji prasowej w Radomiu. Wyjaśnił, że chodzi o obiekty do przechowywania niezbędnych dla obrony cywilnej zasobów. Powiedział, że w ramach OLiOC będą remontowane schrony, budowane miejsca ukrycia, a także kupowany niezbędny sprzęt dla instytucji odpowiedzialnych za prowadzenie obrony cywilnej. Dodał, że w 2025 roku na inwestycje w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej zostanie wydane 5 mld zł. - Prawie 4,6 miliarda złotych to są środki, które bezpośrednio trafiają do samorządów za pośrednictwem wojewodów - dodał. Kierwiński zaznaczył, że celem Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej jest budowa wieloletniej odporności społeczeństwa na "sytuacje zagrożenia, których niestety w naszym szybko zmieniającym się świecie, w naszym świecie pełnym zagrożeń, jest coraz więcej".

Marcin Kierwiński ocenił też, rząd musi w krótkim czasie nadrobić inwestycje, które powinny były powstać w ostatniej dekadzie. - Przez ostatnie 10 lat w tym zakresie nic nie robiono, a tak naprawdę przez ostatnie 30 lat, ze względu na to, jak czuliśmy się bezpiecznie - powiedział minister. Jak zaznaczył, "to nie jest problem tylko Polski, rozmawiamy z naszymi partnerami z innych krajów europejskich, za wyjątkiem krajów skandynawskich, tam też wiele lat nie inwestowano w tę infrastrukturę".

- My tak naprawdę będziemy bardzo szybko nadrabiać te zaległości, ale nie oczekujmy, że te zaległości nadrobimy w ciągu kilku miesięcy - mówił Kierwiński.

"Polacy mają prawo oczekiwać od władzy współpracy"

Odnosząc się do decyzji Karola Nawrockiego o zawetowaniu ustawy o kryptowalutach i tak zwanej ustawy łańcuchowej, szef MSWiA ocenił, że zachowanie prezydenta "jest szkodliwe dla Polski".

Jak mówił, "w kontekście tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, Polacy mają prawo oczekiwać od władzy współpracy". - Jeżeli na tak elementarnym poziomie, w tak oczywistych sprawach ta współpraca ze strony pana prezydenta nie jest realizowana, to myślę, że to po prostu generuje chaos i brak bezpieczeństwa dla Polaków - powiedział Marcin Kierwiński.

Jak ocenił, ze strony Karola Nawrockiego "nie widzi chęci dialogu, a jedynie sypania piachu w szprychy".

Marcin Kierwiński
