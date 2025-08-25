MSWiA: w najbliższych dniach będziemy świadkami zwiększonej presji migracyjnej 

Kierwiński: służby Łukaszenki decydują się zwiększać swoją presję Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Minister spraw wewnętrznych podsumował sytuację zarówno na zachodniej, jak i wschodniej granicy Polski. Mówił, że jest ona "opanowana", a na granicach jest "spokojnie". Nadmienił jednak, że "im bardziej jest uszczelniana granica Polski z Litwą, im więcej jest zatrzymywanych osób, nielegalnie przekraczających granicę na tamtym odcinku, coraz bardziej służby białoruskiego przywódcy Aleksandra Łukaszenki decydują się zwiększać presję na 'pierwotnym kierunku', czyli na kierunku białoruskim".

Odprawa szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego z szefami służb i wojewodami Źródło: PAP/Albert Zawada

- Dane dotyczące liczby prób sforsowania naszej granicy na dziś to ponad 300 osób - powiedział Marcin Kierwiński. Jak dodał, dane te pokazują, że presja wzrasta.

- Wygląda na to, że Łukaszenka i służby rosyjskie, widząc, że powoli domykamy systemy przerzutu migrantów do Unii Europejskiej, dzięki kontrolom na granicy polsko-litewskiej i polsko-niemieckiej, wracają do tego pierwotnego szlaku - dodał szef MSWiA na poniedziałkowej odprawie z szefami służb i wojewodami w sprawie sytuacji na polskiej granicy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Ponad 11 tysięcy kontroli jednej doby. Zatrzymania na granicy

Kierwiński: będziemy świadkami zwiększonej presji migracyjnej

- Na pewno w najbliższych dniach, najbliższych tygodniach, będziemy świadkami zwiększonej presji migracyjnej. Zbliża się okres jesienny. To zawsze sprzyjało większej intensywności prób nielegalnej migracji, kierowanej przez służby rosyjskie i służby białoruskie - oznajmił szef MSWiA.

Kierwiński przekazał, że wiceministrowie spraw wewnętrznych Czesław Mroczek i Maciej Duszczyk w poniedziałek wezmą udział w spotkaniach ze swoimi odpowiednikami z Litwy i Łotwy, a tematem rozmów będą kolejne działania uszczelniające polsko-litewską granicę.

Prawie milion skontrolowanych osób

Generał Robert Bagan, komendant główny Straży Granicznej, mówił, że na granicy Polski z Niemcami i Litwą, w okresie od 7 lipca do 24 sierpnia, zostało skontrolowanych ponad 924 tysiące osób. Na granicy z Niemcami - ponad 507 tysięcy, z Litwą - blisko 417 tysięcy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Kontrole na granicach przedłużone

- Odmówiliśmy wjazdu - na obydwu granicach - 343 cudzoziemcom. Na granicy z Niemcami - 200 osobom, a z Litwą - 143 osobom - przekazał Bagan.

OGLĄDAJ: TVN24 HD