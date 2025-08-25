MSWiA: w najbliższych dniach będziemy świadkami zwiększonej presji migracyjnej 

Minister spraw wewnętrznych podsumował sytuację zarówno na zachodniej, jak i wschodniej granicy Polski. Mówił, że jest ona "opanowana", a na granicach jest "spokojnie". Nadmienił jednak, że "im bardziej jest uszczelniana granica Polski z Litwą, im więcej jest zatrzymywanych osób, nielegalnie przekraczających granicę na tamtym odcinku, coraz bardziej służby białoruskiego przywódcy Aleksandra Łukaszenki decydują się zwiększać presję na 'pierwotnym kierunku', czyli na kierunku białoruskim".
- Dane dotyczące liczby prób sforsowania naszej granicy na dziś to ponad 300 osób - powiedział Marcin Kierwiński. Jak dodał, dane te pokazują, że presja wzrasta.
- Wygląda na to, że Łukaszenka i służby rosyjskie, widząc, że powoli domykamy systemy przerzutu migrantów do Unii Europejskiej, dzięki kontrolom na granicy polsko-litewskiej i polsko-niemieckiej, wracają do tego pierwotnego szlaku - dodał szef MSWiA na poniedziałkowej odprawie z szefami służb i wojewodami w sprawie sytuacji na polskiej granicy.
Kierwiński: będziemy świadkami zwiększonej presji migracyjnej
- Na pewno w najbliższych dniach, najbliższych tygodniach, będziemy świadkami zwiększonej presji migracyjnej. Zbliża się okres jesienny. To zawsze sprzyjało większej intensywności prób nielegalnej migracji, kierowanej przez służby rosyjskie i służby białoruskie - oznajmił szef MSWiA.
Kierwiński przekazał, że wiceministrowie spraw wewnętrznych Czesław Mroczek i Maciej Duszczyk w poniedziałek wezmą udział w spotkaniach ze swoimi odpowiednikami z Litwy i Łotwy, a tematem rozmów będą kolejne działania uszczelniające polsko-litewską granicę.
Prawie milion skontrolowanych osób
Generał Robert Bagan, komendant główny Straży Granicznej, mówił, że na granicy Polski z Niemcami i Litwą, w okresie od 7 lipca do 24 sierpnia, zostało skontrolowanych ponad 924 tysiące osób. Na granicy z Niemcami - ponad 507 tysięcy, z Litwą - blisko 417 tysięcy.
- Odmówiliśmy wjazdu - na obydwu granicach - 343 cudzoziemcom. Na granicy z Niemcami - 200 osobom, a z Litwą - 143 osobom - przekazał Bagan.
