Polityczny transfer z Lewicy do Porozumienia. "To decyzja zgodna z moim sumieniem"

Wiceszefowa klubu Lewicy Monika Pawłowska przechodzi do Porozumienia, partii wicepremiera Jarosława Gowina. Posłanka poinformowała o tym w niedzielę wieczorem w mediach społecznościowych. Dodała, że nie wstępuje do klubu parlamentarnego PiS i pozostanie posłem niezrzeszonym. Jej transfer spotkał się z krytyką innych posłów Lewicy. "Tak się nie robi ani kolegom i koleżankom, ani ludziom, którzy głosowali na Ciebie" - ocenił Maciej Gdula. Gowin przekazał zaś, że "to przemyślana decyzja, poprzedzona wieloma rozmowami".

"Wstępuję do Porozumienia"

"To jedyne ugrupowanie szczerze zainteresowane ponadpartyjną współpracą dla dobra Polski. Wstępuję do Porozumienia. Nie wstępuję do KP PiS, pozostaję posłem niezrzeszonym" – czytamy we wpisach. "To decyzja zgodna z moim sumieniem i z tym, do czego zobowiązałam się wobec swoich wyborców" - dodała.