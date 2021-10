MON: ponad 57 miliardów złotych na obronność w 2022 roku

Wzrost wydatków na obronność i zwiększenie liczby żołnierzy

Zarzuty opozycji pod adresem MON

Przedstawiciele MON podkreślili, że zakup zestawów rakietowych HIMARS wprost od USA był skutkiem zbyt wysokich kosztów propozycji Polskiej Grupy Zbrojeniowej; zapewnili, że harmonogram dostaw nie jest zagrożony. Na pytania opozycji o opóźniający się program indywidualnego wyposażenia żołnierza Tytan i relatywnie niskie nakłady na ten cel odpowiadali, że jest to także kwestia prac badawczo-rozwojowych, a wojsko czeka na kolejne efekty ze strony przemysłu. Zapewnili także, że zakłady Rosomak w Siemianowicach mają wystarczającą liczbę podwozi transporterów, by rozpocząć produkcję wozów ze zdalnie sterowanymi wieżami.

Mniejsze fundusze na Wojska Obrony Terytorialnej

Zmniejszenie nakładów na wyposażenie i broń dla WOT (186 mln zł w przyszłym roku) - o co pytała Anna Maria Siarkowska (PiS) - wiceminister Skurkiewicz uzasadniał już dokonanymi inwestycjami w tę formację. Zaznaczył, że na początku środki były o wiele większe, ponieważ WOT tworzone były od zera. - Były zapowiedzi, że z upływem lat, kiedy brygady będą tworzone i wyposażane, wydatki będą o wiele niższe – zaznaczył. Dodał, że kwota na ten cel od dwóch lat maleje, "ale to nie znaczy, że WOT znikają z pola widzenia kierownictwa MON".

Siarkowska zestawiała budżet na zbrojenia WOT z dofinansowaniem nauki języka niemieckiego dla mniejszości niemieckiej (236 mln zł). Zgłosiła wniosek, by tę kwotę przesunąć do budżetu obronnego z przeznaczeniem na broń przeciwlotniczą i przeciwpancerną dla WOT. - Chętnie przyjmiemy każde środki, ale to jest poza obszarem wydatków obronnych – powiedział dyrektor departamentu budżetowego MON Paweł Bartczak. Przewodniczący komisji Michał Jach (PiS) postawił pytanie, czy propozycja została przygotowana lege artis. By to sprawdzić, Jach zarządził przerwę. Poprawka Siarkowskiej nie uzyskała poparcia.