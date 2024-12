"Najlepsze algorytmy nie zastąpią osobistego przekazu"

Walczyli w formacjach Wojska Polskiego i podziemnych organizacjach ruchu oporu. Są byłymi więźniami obozów koncentracyjnych i łagrów. Poznać ich dzięki akcji "Święta z Bohaterami" mogła niedawno młodzież, która rozdała ponad pół tysiąca świątecznych paczek członkom Wielkopolskiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. - Dla młodych ludzi to okazja do refleksji nad wartościami takimi jak odwaga, poświęcenie czy lojalność. Dla starszych pokoleń to możliwość poczucia, że ich trud i doświadczenia nie zostały zapomniane - podkreśla Małgorzata Jackowska, psycholog i wolontariuszka akcji.