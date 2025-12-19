Młodzi zadali pytania politykom. Co odpowiedzieli?

Młodzi zadali pytania. Radomir Wit przekazał je politykom Źródło: TVN24

Tydzień temu Radomir Wit zwrócił się do młodych osób goszczących w programie "#BezKitu" w TVN24, by napisali na kartkach pytanie, bądź swoją refleksję do polityków zasiadających w Sejmie. Na kopercie mieli wskazać, do przedstawiciela którego ugrupowania kierują swoje pytanie.

Dziennikarz przekazał koperty na sejmowym korytarzu posłowi Lewicy Dariuszowi Wieczorkowi oraz posłowi Koalicji Obywatelskiej Patrykowi Jaskulskiemu.

"Czy za 10 lat będę miała pewność, że ceny rynkowe pozwolą kupić mi mieszkanie i bezpiecznie założyć rodzinę?"

Pytanie, które znalazło się w kopercie przekazanej Wieczorkowi brzmiało: "Czy za 10 lat będę miała pewność, że ceny rynkowe pozwolą kupić mi mieszkanie i bezpiecznie założyć rodzinę?"

- Będzie taka gwarancja, bo, po pierwsze, fundusz dopłat do budowy mieszkań komunalnych powoduje, że co roku będziemy budowali 25 tysięcy tanich mieszkań na wynajem. Więc od tego bym zaczął, bo to jest ten kierunek, żeby dzisiaj młodzi ludzie mogli wynająć sobie mieszkanie za 500-700 złotych i założyć rodzinę - powiedział.

- Jeżeli chodzi o kwestię dotyczącą kupienia, no to to już jest kwestia również dotycząca zdolności kredytowych. Jeżeli chodzi o młodych ludzi, którzy dopiero rozpoczynają pracę, to z tym może być ewidentnie kłopot. Natomiast co do cen mieszkań, uspokajam. Ceny mieszkań w tej chwili spadają, między innymi dlatego, że nie ma dopłat do kredytu - dodał.

"Czy nie jest nam wstyd, że tak zadłużyliśmy Polskę?"

Jaskulski odpowiedział na nastepujące pytanie: "Czy nie jest nam wstyd, że tak zadłużyliśmy Polskę?"

- Warto odnotować, że w tym roku spłaciliśmy 35 miliardów długów zaciągniętych przez poprzedni rząd Mateusza Morawieckiego, więc staramy się naprawiać sytuację budżetową przy bardzo dynamicznej sytuacji międzynarodowej i geopolitycznej przeznaczając rekordowe środki na ochronę zdrowia i na kwestie obronnościowe. To są dobre inwestycje, bo to są inwestycje w bezpieczeństwo i zdrowie polskich obywateli - powiedział Jaskulski.

