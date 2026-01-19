Ministerstwo pisze do wojewodów w sprawie schronisk

Schronisko szuka domów tymczasowych dla psów Źródło: TVN24

Pismo do wojewodów przesłał podsekretarz stanu w MSWiA Wiesław Leśniakiewicz. Jako pierwsza poinformowała o tym dziennikarka Polsat News, Agnieszka Gozdyra.

"W nawiązaniu do wniosków oraz rekomendacji przyjętych podczas odprawy służb i województw z kierownictwem MSWiA oraz RCB z 19 stycznia 2026 roku w sprawie aktualnej oraz prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej kraju zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji na temat liczby schronisk dla zwierząt (publicznych i prywatnych) funkcjonujących na terenie województw" - czytamy w dokumencie.

Leśniakiewicz zaapelował też o zwrócenie uwagi podczas kontaktu z właścicielami schronisk na potrzebę odpowiedniego zabezpieczenia zwierząt.

Wojewodowie mają przekazać informacje do wtorku do godziny 12.

Pismo z ministerstwa to reakcja między innymi na sytuację w schronisku dla zwierząt w Bytomiu. Tam w poniedziałek urzędnicy przejęli kontrolę (wcześniej schronisko prowadziła prywatna firma). Mysłowicka policja wszczęła dochodzenie w sprawie znęcania się nad zwierzętami.

