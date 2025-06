Mucha odchodzi z rządu. Podała powód

Joanna Mucha podała się do dymisji. Informację potwierdziła reporterka TVN24 Małgorzata Mielacarek Źródło: TVN24

O dymisji Joanny Muchy ze stanowiska wiceministry edukacji narodowej jako pierwsze poinformowało RMF FM.

Mucha o swojej rezygnacji i "wielu próbach"

Mucha opublikowała później wpis, w którym poinformowała o swoim odejściu. "Powody tej decyzji przekazałam Pani Ministrze Barbarze Nowackiej, jesteśmy też umówione na rozmowę w najbliższych dniach" - napisała.

"Przez wiele ostatnich miesięcy intensywnie pracowałam nad projektami, które - głęboko w to wierzę - mogły zmieniać polską szkołę. Niestety, mimo wielu prób i rozmów, nie udało się zbudować poparcia dla ich realizacji w kierownictwie MEN i w rządzie. W tej sytuacji kontynuowanie pracy na dotychczasowym stanowisku uznałam za niezasadne" - czytamy.

Następnie Mucha dziękowała za zaufanie i możliwość pełnienia funkcji wiceministry edukacji narodowej szefowi Polski 2050 Szymonowi Hołowni, Donaldowi Tuskowi, Barbarze Nowackiej oraz kierownictwu resortu. "W sprawach, w których mogę być pomocna, pozostaję do dyspozycji rządu Koalicji 15 października" - dodała.

Wcześniej swoją krytykę Mucha przedstawiła między innymi po rozstrzygnięciu drugiej tury wyborów prezydenckich i przegranej kandydata KO Rafała Trzaskowskiego. "Nasz rząd uważa, że jest tak wspaniały, że komunikacja nie jest mu do niczego potrzebna. Bo skoro aksjomatem jest, że Platforma jest 'lepsza', to wszyscy mają to wiedzieć i nawet nie próbujcie tego kwestionować" - komentowała wówczas na Facebooku.

Kim jest Joanna Mucha?

Joanna Mucha, która jest wiceszefową Polski 2050, pełniła swoją funkcję od grudnia 2023 roku w Ministerstwie Edukacji i Nauki, a od stycznia 2024 roku w wydzielonym odrębnie Ministerstwie Edukacji Narodowej. W MEN odpowiadała za kwestie finansowe, w tym za fundusze strukturalne w obszarze oświaty i wychowania, współpracę międzynarodową, wymianę młodzieży, oświatę polonijną i polską za granicą oraz promocję polskiego systemu oświaty, a także upowszechnianie języka polskiego jako języka obcego za granicą. Podlegały jej departamenty: budżetu i finansów, funduszy strukturalnych i współpracy międzynarodowej. Nadzorowała też Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. Świętego Maksymiliana Marii Kolbego i Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Z wykształcenia jest ekonomistką, absolwentką studiów w zakresie zarządzania, a także studiów podyplomowych z ekonomiki zdrowia na Uniwersytecie Warszawskim. W 2007 roku obroniła doktorat z ekonomii zdrowia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. W latach 2002-2010 była asystentką w Instytucie Ekonomii KUL. Jest wykładowczynią na Uniwersytecie SWPS.

W latach 2011-2013 pełniła urząd ministry sportu i turystyki w rządzie Donalda Tuska.

Rekonstrukcja rządu Donalda Tuska

W lipcu tego roku ma nastąpić rekonstrukcja rządu Donalda Tuska. Podczas piątkowej konferencji prasowej premier przekonywał, że "dla niego najważniejsze jest przygotowanie całej koalicji do przyjęcia nowego modelu rządzenia, dużo sprawniejszego niż wynikającego z tego rozrośniętego rządu i takiego bardzo reprezentatywnego dla wszystkich partii".

- Rekonstrukcja i wynikające z tej rekonstrukcji zmiany personalne to nie jest z mojej strony wskazanie: ta zła, ten się nie udał, tamtemu nie wyszło. To będzie efektem uzgodnionej wspólnie z koalicjantami nowej konstrukcji rządu, która ma dawać szansę na dużo większy impet i taką sprawność działania - tłumaczył.

Niedawno swoje odejście z rządu ogłosił wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak, który skrytykował działanie resortu - między innymi biurokrację i złe planowanie.

