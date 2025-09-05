"Miesiąc miodowy" Nawrockiego? "To zapowiedź najbliższych lat"

Nawrocki zapowiada: tak będzie wyglądać kolejnych pięć lat Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Karol Nawrocki 6 sierpnia br. złożył przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym, wygłosił orędzie i formalnie objął urząd prezydenta RP.

W piątek był pytany, czy jego pierwsze tygodnie w nowej roli były "miesiącem miodowym". - Proszę traktować ten miesiąc wyłącznie jako sygnał tego, co nadchodzi w najbliższych pięciu latach - stwierdził prezydent na konferencji prasowej po audiencji u papieża Leona XIV.

Zapewnił też, że będzie "ciężko pracował dla Polski". Dodał, że ma poczucie, iż wraz ze swoimi współpracownikami bardzo dobrze wykorzystał ten czas i "skorzysta z tego przede wszystkim Polska".

Karol Nawrocki Źródło: TVN24

Pierwszy miesiąc prezydentury

Nawrocki podkreślił w trakcie piątkowej konferencji prasowej, że pierwszy miesiąc prezydentury "był bardzo pracowity".

W tym czasie odbyła się jego pierwsza wizyta zagraniczna w Stanach Zjednoczonych, gdzie w środę spotkał się z prezydentem Donaldem Trumpem. Następnie, w czwartek w Rzymie spotkał się z premier Włoch Giorgią Meloni, a w piątek w Watykanie został przyjęty na audiencji przez papieża Leona XIV oraz rozmawiał z prezydentem Włoch Sergiem Matarellą.

Według zapowiedzi szefa Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza, 16 września Nawrocki odwiedzi kolejne dwie stolice Europy: Paryż i Berlin. Tematem rozmów ma być m.in. umowa UE-Mercosur.

W kontekście pierwszego miesiąca prezydentury pojawia się również dotychczasowa współpraca Pałacu Prezydenckiego z rządem. Do tej pory Nawrocki siedmiokrotnie odmówił podpisania ustawy, która znalazła się na jego biurku.

OGLĄDAJ: TVN24 HD