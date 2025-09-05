Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Miesiąc miodowy" Nawrockiego? "To zapowiedź najbliższych lat"

Karol Nawrocki
Nawrocki zapowiada: tak będzie wyglądać kolejnych pięć lat
Źródło: TVN24
Proszę traktować ten miesiąc wyłącznie jako sygnał tego, co nadchodzi w najbliższych pięciu latach - powiedział prezydent Karol Nawrocki w piątek, pytany o ocenę pierwszego miesiąca swojego urzędowania. Jego zdaniem ostatnie tygodnie "były bardzo pracowite".

Karol Nawrocki 6 sierpnia br. złożył przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym, wygłosił orędzie i formalnie objął urząd prezydenta RP.

W piątek był pytany, czy jego pierwsze tygodnie w nowej roli były "miesiącem miodowym". - Proszę traktować ten miesiąc wyłącznie jako sygnał tego, co nadchodzi w najbliższych pięciu latach - stwierdził prezydent na konferencji prasowej po audiencji u papieża Leona XIV.

Zapewnił też, że będzie "ciężko pracował dla Polski". Dodał, że ma poczucie, iż wraz ze swoimi współpracownikami bardzo dobrze wykorzystał ten czas i "skorzysta z tego przede wszystkim Polska".

Karol Nawrocki
Karol Nawrocki
Źródło: TVN24

Pierwszy miesiąc prezydentury

Nawrocki podkreślił w trakcie piątkowej konferencji prasowej, że pierwszy miesiąc prezydentury "był bardzo pracowity".

W tym czasie odbyła się jego pierwsza wizyta zagraniczna w Stanach Zjednoczonych, gdzie w środę spotkał się z prezydentem Donaldem Trumpem. Następnie, w czwartek w Rzymie spotkał się z premier Włoch Giorgią Meloni, a w piątek w Watykanie został przyjęty na audiencji przez papieża Leona XIV oraz rozmawiał z prezydentem Włoch Sergiem Matarellą.

Według zapowiedzi szefa Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza, 16 września Nawrocki odwiedzi kolejne dwie stolice Europy: Paryż i Berlin. Tematem rozmów ma być m.in. umowa UE-Mercosur.

W kontekście pierwszego miesiąca prezydentury pojawia się również dotychczasowa współpraca Pałacu Prezydenckiego z rządem. Do tej pory Nawrocki siedmiokrotnie odmówił podpisania ustawy, która znalazła się na jego biurku.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: os/ft

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Karol NawrockiKancelaria Prezydenta RP
Czytaj także:
Katarzyna Stoparczyk
Nie żyje Katarzyna Stoparczyk
Rzeszów
Brytyjski premier sir Keir Starmer i wicepremier Angela Rayner dzień przed konferencją Partii Pracy w Liverpoolu
Ministra od mieszkalnictwa zrezygnowała ze stanowiska po zaniżeniu podatku od mieszkania
Najnowsze
Chicago USA ludzie ulica tłum przechodnie
Pierwsza taka sytuacja od czasu COVID-19
BIZNES
Nawalny deszcz
Ostrzeżenia IMGW aż drugiego stopnia
METEO
imageTitle
Po 10 latach znowu zagrają na oczach Trumpa
EUROSPORT
Burza
Gdzie jest burza? Załamanie pogody w wielu miejscach
METEO
Google (zdjęcie ilustracyjne)
Potężna kara dla giganta technologicznego
BIZNES
Izraelski atak na miasto Gaza
Uderzenie w wieżowiec, kula dymu, panika na dole. Atak na nagraniu
Świat
W weekend remonty kolejnych ulic (zdj. ilustracyjne)
Frezowanie w dwóch dzielnicach. Wyznaczono objazdy
WARSZAWA
Mężczyzna zatrzymany za włamanie i rozbój na taksówkarzu. Odpowie w warunkach recydywy
Najpierw włamanie, a później atak na taksówkarza
Trójmiasto
Ćwiczenia "Żelazny Obrońca", Słodków
"Żelazny Obrońca" w decydującej fazie
Polska
Ulewa w Skarżysku-Kamiennej
Ściana deszczu w Skarżysku-Kamiennej
METEO
Zatrzymania imigrantów w fabryce Hyundai
Setki zatrzymanych na budowie fabryki
Świat
30-latek uwierzył, że bierze udział w policyjnej akcji. Stracił 100 tysięcy złotych (zdj. ilustracyjne)
"Utrudnienia w działaniu aplikacji". Banki ostrzegają
BIZNES
Kontrole kierujących hulajnogami elektrycznymi
Pięciu kierujących pod wpływem. 113 mandatów za jazdę hulajnogami elektrycznymi
WARSZAWA
imageTitle
Pojedynek faworytów na L'Angliru. Lider pokonany
EUROSPORT
Elon Musk
Elon Musk pierwszym bilionerem? Dostał propozycję
BIZNES
pap_20130720_0L9
Kontrowersje wokół KPO. "Ewenement na skalę światową"
Joanna Rubin-Sobolewska
Wypadek na S19 w Jeżowem
Dwoje zabitych i troje rannych. Zderzenie na drodze ekspresowej
Rzeszów
imageTitle
Nieproszony gość na trasie Vuelty. "Niektórzy nie myślą"
EUROSPORT
U chorych na hemofilię bardzo trudno zatrzymać jest krwawienie
Kolejny przełom w leczeniu hemofilii. Trwają negocjacje
Piotr Wójcik
Półmaraton Praski
Biegacze na ulicach. Utrudnienia w ruchu
WARSZAWA
Służby szukały zaginionego seniora
Senior wyszedł oknem z domu opieki. Postawił na nogi służby
WARSZAWA
shutterstock_757545859
Lekarze usunęli pasożytnicze płody z żołądka dziecka
Anna Bielecka
Silny wiatr przyniesiony przez burzę tropikalną przewracał samochody w Japonii
Wiatr przewracał samochody
METEO
Szczepienia przeciw HPV zwiększyły zapadalność na raka szyjki macicy? Manipulacja
Tak zapobiegniesz cukrzycy. Chodzi o ważne szczepienie
Zdrowie
Według ekspertów za niski stan wody w Wiśle odpowiedzialne są też kopalnie piasku
Elektrociepłownia ma problem z wodą. Chce budować konstrukcję, która niepokoi ekologów
Dariusz Gałązka
Wołodymyr Zełenski
Nie "pojedynczy żołnierze, lecz tysiące". Zełenski o gwarancjach dla Ukrainy
Świat
Aung San Suu Kyi
Stan zdrowia więzionej noblistki pogarsza się
Świat
Część łupu znaleziono u niej w domu
14-latka okradła drogerię. Dwa razy
Białystok

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica