Wójcik o wykluczonym z PiS senatorze: nie był moim przyjacielem Źródło: TVN24

Senator Jacek Włosowicz został wykluczony z klubu parlamentarnego PiS. Wcześniej krytykował partię Jarosława Kaczyńskiego na antenie TVN24, mówiąc, że ta robi się "nacjonalistyczna". Powiedział też o swoim niezadowoleniu z postawy parlamentarzystów PiS wobec SAFE.

Słowa Włosowicza komentował w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 poseł PiS Michał Wójcik. - Mentalnie jest zupełnie po drugiej stronie, więc będzie mówił to, czego oczekują nasi przeciwnicy polityczni. Ubolewam nad tym - stwierdził.

Pytany o znaczenie krytyki PiS ze strony polityka, który jeszcze w 2024 roku startował w wyborach do Parlamentu Europejskiej z list tej partii, Wójcik odpowiedział: "Nie ma to żadnego znaczenia w moim przekonaniu. Absolutnie nie ma znaczenia".

Gość TVN24 sugerował, że po głośno komentowanych słowach Włosowicza "ludzie dowiedzieli się, że jest taki senator". - Myślę, że to jest jedyne, co dla niego jest korzystne - dodał. - Nie jestem tak stary, żebym nie pamiętał, gdzie był Jacek Włosowicz. Był przecież skarbnikiem Solidarnej Polski (…) nie był moim przyjacielem, to jest pierwsze. Natomiast był w naszym ugrupowaniu. Mogę tylko ubolewać i zobaczymy, jak się będzie dalej rozwijała jego droga polityczna. Mogę już przypuszczać, jak to się będzie odbywało - kontynuował.

Opracowała Aleksandra Sapeta