Kobosko odpowiada na nocny wpis Tuska

Mamy dużo większe tematy do rozliczenia. I tu się zgadzam z panem premierem, że są one konieczne, ale Polska 2050 nie ma wpływu na rozliczenia - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 europoseł Polski 2050 Michał Kobosko.

"Rozliczanie PiS postępuje wolniej, bo nie wszyscy w Koalicji zrozumieli, że bez rozliczenia nie będzie naprawy Rzeczpospolitej" - napisał w środę wieczorem na X premier Donald Tusk. "I jeśli się wreszcie nie ogarną, sami zostaną przez ludzi rozliczeni" - dodał.

Wcześniej, pomimo sporów, sejmowa komisja regulaminowa opowiedziała się za pociągnięciem do odpowiedzialności posłów PiS, w tym Jarosława Kaczyńskiego w związku z zajściami w czasie obchodów miesięcznic smoleńskich. Chodzi m.in. o zniszczenie przez tych polityków wieńca składanego przez aktywistę Zbigniewa Komosę przed pomnikiem Ofiar Tragedii Smoleńskiej w Warszawie.

Jeszcze przed głosowaniem w tej sprawie pojawiały się wątpliwości, czy wniosek w sprawie uchylenia immunitetów ma wystarczające poparcie. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia pytany wcześniej na konferencji prasowej, czy szef PiS powinien stracić immunitet, odparł, że jako poseł ma wątpliwości. Jak mówił, to, co się dzieje przed pomnikiem podczas miesięcznic, "to są sprawy bardzo delikatne".

Prowadzący "Rozmowę Piaseckiego" zapytał Michała Kobosko, czy nocny wpis Tuska jest o Polsce 2050.

- Nie mam takiego wrażenia - odparł.

Konrad Piasecki powiedział, że ma wrażenie, że "to pokłosie dyskusji o immunitecie Jarosława Kaczyńskiego i sprzeciwu Polski 2050 wobec odbierania mu immunitetu za sprawę wieńca".

- Na koniec chodzi o to, o czym jest ta sprawa i czym się zajmujemy. Jarosława Kaczyńskiego sądzić w Polsce za wieniec, w sytuacji, w której wyparowały miliardy złotych, w której powstał układ przestępczy, quasi mafijny w Polsce i w tym momencie łapać go za sprawę, która jest sprawą dyskusyjną tak po ludzku? Bo gdybym ja na cmentarzu zobaczył na grobie moich rodziców jakieś obraźliwe treści, to bym po prostu zrobił to, co powinien zrobić każdy odpowiedzialny człowiek - mówił europoseł Polski 2050.

Kobosko ocenił, że "mamy dużo większe tematy do rozliczenia". - I tu się zgadzam z panem premierem, rozliczenia są konieczne, także nasi wyborcy o tym mówią, tylko mówią: no, zaraz, ale Polska 2050 nie ma wpływu na rozliczenia, nie jesteśmy na tym skrajnie decyzyjnym poziomie w tych ministerstwach, które za to odpowiadają, nie odpowiadamy za prokuraturę, za służby i tak dalej. Więc wskazywanie palcem na nas i mówienie, że my cokolwiek hamujemy - nie - powiedział.

- Rozliczenia tak, ale na rozliczeniach nie wygra się wyborów, także wyborów prezydenckich w przyszłym roku - dodał.

Kobosko: gdybym był posłem, to pewnie bym się wstrzymał

Został zapytany, czy kiedy dojdzie do głosowania w sprawie immunitetu Kaczyńskiego Polska 2050 twardo i solidarnie powie "nie" w tej sprawie.

- Nie odpowiem w tej chwili, nie jestem członkiem klubu parlamentarnego, nie jestem już posłem na Sejm Rzeczpospolitej - powiedział.

- Gdybym był posłem, to bym się pewnie wstrzymał w tej sprawie - dodał.

Autorka/Autor:js/kg

Źródło: TVN24