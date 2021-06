Uszkodzone i zerwane dachy, setki interwencji, tysiące miejsc bez prądu. Skutki burz nad Polską

W związku z frontem burzowym we wtorek do godziny 23 mazowieccy strażacy interweniowali 319 razy. Nie odnotowano rannych - poinformował rzecznik prasowy mazowieckiej Państwowej Straży Pożarnej bryg. Karol Kierzkowski. Nawałnica uszkodziła 22 dachy, w tym zerwała cztery. Na Mazowszu pozbawionych dostaw prądu było ponad 15 tysięcy odbiorców.

- Sytuacja normuje się, jest coraz mniej nowych zgłoszeń – powiedział we wtorek wieczorem rzecznik prasowy mazowieckiej Państwowej Straży Pożarnej bryg. Karol Kierzkowski. Spośród 319 interwencji strażaków na Mazowszu najwięcej - 80 miało miejsce w powiecie wołomińskim a 45 razy do zdarzeń strażacy wyjeżdżali w powiecie pułtuskim. Uszkodzeniu uległy 22 dachy budynków mieszkalnych i gospodarczych, z czego cztery zostały całkowicie zerwane. Najwięcej zgłoszeń o uszkodzeniu dachów odnotowano w powiecie przysuskim - dziewięć, w tym dwa poważne - podał Kierzkowski.

TVN24

Z powodu przechodzącego nad Polską frontu burzowego bez prądu pozostało ponad 23 tysiące odbiorców, najwięcej na Mazowszu - poinformował we wtorek wieczorem Grzegorz Świszcz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. "Skutki frontu burzowego - bez dostaw prądu pozostaje 23 134 odbiorców (najwięcej w woj.: mazowieckim - 15 856, łódzkim - 3773 i warmińsko-mazurskim - 1007). Naprawy trwają" - napisał na Twitterze Świszcz.

Rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Krzysztof Batorski poinformował we wtorek wieczorem, że straż w związku z burzami interweniowała 1685 razy. Najwięcej interwencji było w Wielkopolsce - 545, w Małopolsce - 366, na Mazowszu - 291, w woj. kujawsko-pomorskim - 150 i w woj. łódzkim - 115. Nikt nie został ranny.

Liczne interwencje w okolicach Krakowa

Do prawie 500 wzrosła liczba interwencji straży pożarnej w związku z gwałtowną nawałnicą, która we wtorek wieczorem przeszła nad Krakowem i Małopolską – podał wojewoda Łukasz Kmita. Najwięcej interwencji było w stolicy regionu. Nie odnotowano osób poszkodowanych.

Zgłoszenia dotyczyły przede wszystkim połamanych gałęzi, drzew, zatkanych i niedrożnych przepustów, zalanych piwnic i garaży. Nie odnotowano osób poszkodowanych. Strażacy wypompowywali m.in. wodę z piwnic szpitala im. Żeromskiego w Krakowie. W Proszowicach wiatr zerwał fragment poszycia dachowego na budynku mieszkalnym.

W Krakowie gwałtowna burza spowodowała utrudnienia komunikacyjne. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne podało, że woda zalała m.in. przejazdy pod wiaduktami na ul. Prądnickiej i Łowińskiego, dolny poziom ronda Mogilskiego. Zalane torowiska uniemożliwiały przejazd tramwajom na: pętli Nowy Bieżanów, al. Jana Pawła II przy ul. M. Dąbrowskiej, al. Solidarności przy ul. Struga.

Skutki ulewnych burz w Krakowie TVN24

Zalania w Poznaniu

Ponad 1700 razy wezwani zostali wielkopolscy strażacy w związku z burzami, które we wtorek po południu przeszły nad regionem. Jak powiedziała młodszy brygadier Lucyna Rudzińska z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu, strażaków z miasta w pracy wspierali koledzy z ościennych powiatów.

Stacja opadowa Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej podała, że w Poznaniu spadło 60 litrów wody na metr kwadratowy. Jak podkreśliła synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, to nie jest duża ilość deszczu w czasie letniej burzy, a problemem jest niemożność odprowadzenia jej przez studzienki w mieście. Zaznaczyła, że jeśli doszło do takich zalań, to znaczy, że infrastruktura miejska nie spełnia wymogów.

Zniszczenia po burzy w Poznaniu PAP/Jakub Kaczmarczyk

IMGW odwołuje ostrzeżenie drugiego stopnia

Ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dotyczą nadal powiatów ełckiego, giżyckiego, gołdapskiego, oleckiego, jeśli chodzi o burze z gradem i upały, a piskiego - burze z gradem i węgorzewskiego - upały - podało w nocy z wtorku na środę IMGW.

Instytut odwołał ostrzeżenie przed burzami z gradem dla powiatów bartoszyckiego, braniewskiego, działdowskiego, elbląskiego i Elbląga, iławskiego, kętrzyńskiego, lidzbarskiego, mrągowskiego, nidzickiego, nowomiejskiego, olsztyńskiego i miasta Olsztyna, ostródzkiego, szczycieńskiego i węgorzewskiego.

W pięciu powiatach, w których prognozowane są burze, będą im miejscami towarzyszyć opady deszczu do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami spadnie grad. Ostrzeżenie obowiązuje do godz. 6.00 rano.

Ostrzeżenie o upałach przewiduje, że temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 29 do 31 st. Celsjusza a minimalna w nocy od 17 do 19 st. C. Ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach obowiązuje do godz. 20.00 w środę. Prawdopodobieństwo wystąpienia burz z gradem oceniono na 80 procent a 90 proc. dla upałów.

Autor:asty\mtom

Źródło: PAP