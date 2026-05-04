Polska

Dziś egzamin z języka polskiego. Co czeka maturzystów?

Egzamin maturalny z języka polskiego w II LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gorzowie Wielkopolskim, 5 maja 2025 r.
Matury 2026. W poniedziałek język polski
W poniedziałek o godz. 9:00 startują tegoroczne matury. Rozpocznie je pisemny egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Do egzaminu dojrzałości przystąpi w tym roku około 344,8 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia. Dołączą do nich abiturienci z wcześniejszych roczników.

Główna sesja egzaminów maturalnych rozpoczyna się w poniedziałek rano egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym. Tego dnia nie będzie żadnego egzaminu po południu. We wtorek - 5 maja rano abiturienci zdawać będą matematykę na poziomie podstawowym. Po południu odbędą się egzaminy z języka kaszubskiego, z języka łemkowskiego oraz z języka łacińskiego i kultury antycznej. W środę maturzyści przystąpią do egzaminów z języków obcych na poziomie podstawowym - angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego i ukraińskiego jako języka obcego. Po południu odbędą się egzaminy z matematyki i geografii w językach obcych zdawane przez absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych. Rozpoczęta dziś sesja egzaminów pisemnych potrwa do 21 maja.

MATURY 2026 - SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM

Co czeka tegorocznych maturzystów

Każdy maturzysta musi obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Obowiązkowe są też dwa egzaminy ustne: z polskiego i z języka obcego. Zdający w tym roku egzamin muszą przystąpić też obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Wśród przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych oraz język regionalny. Ponieważ egzaminy z przedmiotów do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym, do grupy przedmiotów do wyboru zaliczane są także – na tym poziomie – matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym. Chętni mogą przystąpić maksymalnie jeszcze do pięciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Centralna Komisja Edukacyjna podała, że najczęściej wybieranym przez tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych przedmiotem zdawanym na poziomie rozszerzonym jest język angielski. Na drugim miejscu jest matematyka, a na trzecim – geografia.

Do matur przystąpi w tym roku 344,8 tys. absolwentów
Matury 2026. Więcej osób przystępujących do egazminu

Tegoroczni absolwenci są drugim rocznikiem zdającym egzamin dojrzałości na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej, a nie na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które wprowadzono w związku z pandemią COVID-19. Obecnie obowiązuje tzw. odchudzona podstawa, w której treści nauczania uszczuplono o 20 proc.

Liczba absolwentów przystępujących do matur w tym roku (344,8 tys.) jest znacząco większa od tej z lat ubiegłych - w 2025 roku było ich 256,7 tys. Podobnie dużo będzie ich również w przyszłym roku. Dlaczego tak się stało? To efekt kumulacji roczników związanych z wprowadzeniem obowiązku szkolnego dla sześciolatków. W roku szkolnym 2014/2015 obowiązkiem szkolnym objęto bowiem dzieci urodzone w pierwszym półroczu 2008 r., a w 2015/2016 te z drugiego półrocza 2008 r. oraz dzieci urodzone w 2009 roku.

Wyniki matur Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi 8 lipca. Tego samego dnia rano swoje indywidualne wyniki poznają też maturzyści i otrzymają świadectwa maturalne. Sesja egzaminów poprawkowych odbędzie się 24-25 sierpnia: 24 sierpnia będą poprawkowe egzaminy pisemne, a 25 sierpnia poprawkowe egzaminy ustne. Maturzysta, który nie zdał więcej niż jednego obowiązkowego egzaminu, może poprawiać wyniki dopiero za rok.

Adam Michejda
