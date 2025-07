Matura 2025. Znamy wyniki egzaminów

Maturzyści o egzaminie z matematyki

By uzyskać świadectwo dojrzałości, trzeba zmierzyć się z sześcioma egzaminami: dwoma ustnymi (z języka polskiego i języka obcego), trzema pisemnymi na poziomie podstawowym (język polski, język obcy i matematyka) oraz jednym dodatkowym egzaminem na poziomie rozszerzonym. Tego ostatniego nie można oblać - nie ma progu zdawalności. Z pozostałych trzeba uzyskać 30 proc. punktów.

Ta sztuka w tym roku nie udała się 20 procentom spośród około 255 tysięcy maturzystów.

13 proc. maturzystów, a więc ok. 32 tys. spośród zdających, oblało tylko jeden przedmiot - oni będą mieli prawo do poprawki jeszcze w sierpniu. Ci, którzy potknęli się więcej niż raz, poprawiać będą mogli dopiero za rok, to 7 proc. zdających.

Średnie wyniki nie odbiegają od tych w minionych latach.

JAK SPRAWDZIĆ WYNIKI MATUR 2025?

Średnie wyniki matury w liceach Źródło: Centralna Komisja Egzaminacyjna

Matematyka najtrudniejsza, ale nie dla wszystkich

Jak w minionych latach, najwięcej trudności maturzystom sprawiła matematyka. Nie zaliczyło jej 15 proc. zdających, z językiem angielskim nie poradziło sobie 7 proc., a z językiem polskim - 6 proc. absolwentów.

Średnie wyniki z przedmiotów obowiązkowych to:

język polski - 59 proc.

matematyka - 61 proc.

język angielski - 78 proc.

Jak to możliwe, że średnia z matematyki jest względnie wysoko, skoro równocześnie tak dużo osób ten egzamin oblało? - Duży wpływ na ten wynik mają ci maturzyści, którzy oprócz egzaminu podstawowego zdają też rozszerzony - tłumaczy dyrektor CKE Robert Zakrzewski. - Wyraźnie widzimy, że wielu z nich osiąga bardzo wysokie wyniki z arkusza podstawowego.

Matematyka jest drugim pod względem popularności przedmiotem dodatkowym zarówno w liceach, jak i technikach. Wyprzedza ją jedynie język angielski.

Egzamin dodatkowy na razie bez progu

Choć jeszcze za rządów PiS wielokrotnie podnoszono temat wprowadzenia progu zdawalności na przedmiocie dodatkowym, to pandemia pokrzyżowała te plany. Ostatecznie ten próg ma zostać wprowadzony dopiero w 2028 roku.

Fakt, że egzaminu rozszerzonego nie można oblać, od lat wpływa na jego średni wynik. Część maturzystów - szczególnie w technikach i ci, którzy nie planują studiów - nie dba o jego wynik.

Średnie wyniki matury w technikach Źródło: Centralna Komisja Egzaminacyjna

Średnie z dodatkowych przedmiotów na poziomie rozszerzonym to (przedmioty według popularności wśród zdających):

język angielski - 64 proc.

matematyka - 33 proc.

geografia - 40 proc.

język polski - 46 proc.

biologia - 46 proc.

chemia - 43 proc.

wiedza o społeczeństwie - 32 proc.

fizyka - 52 proc.

historia - 45 proc.

informatyka - 43 proc.

To właśnie te wyniki są kluczowe podczas wchodzącej właśnie w kluczowy moment rekrutacji na uczelnie.

W technikach słabiej, w branżówkach fatalnie

W liceach, gdzie do matury podchodziło ok. 162 tys. absolwentów, egzaminy wypadły wyraźnie lepiej niż w technikach. Tu egzaminy oblał następujący odsetek zdających: język polski - 4 proc., matematyka - 11 proc., język angielski - 4 proc.

W technikach było to odpowiednio: język polski - 8 proc., matematyka - 21 proc., język angielski - 11 proc. Maturę w pierwszym terminie zdało więc 70 proc. absolwentów techników.

Z kilku przedmiotów rozszerzonych średnie wyniki zdających były niższe niż 30 proc. punktów: z języka polskiego - 28 proc., matematyki - 16 proc., biologii - 26 proc., chemii - 16 proc., fizyki - 26 proc., geografii - 29 proc., wiedzy o społeczeństwie - 19 proc.

W szkołach branżowych drugiego stopnia maturę zdało zaledwie 14 proc. absolwentów. W tym typie szkół z egzaminem dojrzałości mierzyło się jednak zaledwie 1345 osób. - Dla nich zwykle ważniejsze są egzaminy zawodowe - zastrzega dyrektor Zakrzewski.

Wyniki matur 2025

- Gdy uczniowie poznają swój wynik i będą mieli co do niego wątpliwości, jest na to specjalna procedura - przypomina dyrektor CKE. - Najpierw mogą zawnioskować o wgląd do pracy. Jeśli uznają, że nie zostali poprawnie ocenieni, składają wniosek o weryfikację sumy punktów. Jeśli nie zgodzą się z tym wynikiem, wtedy ich sprawa trafia do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, który jest całkowicie niezależny od CKE - podkreśla.

W tym roku unieważniono 244 egzaminy - 72 z nich za wniesienie lub korzystanie z urządzenia telekomunikacyjnego.

Egzamin poprawkowy odbędzie się w dniach 19-20 sierpnia.