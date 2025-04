Matura 2024. Zdający oceniają egzamin z matematyki Źródło: TVN24

Matury w 2025 roku, tak jak w latach poprzednich, rozpoczną się egzaminem z języka polskiego. Dzień później przyjdzie czas na matematykę. Oto pełny harmonogram egzaminów maturalnych w tym roku.

Kluczowe fakty: 5 maja tegoroczni maturzyści napiszą pierwszy egzamin - z języka polskiego na poziomie podstawowym.

Egzaminy maturalne potrwają do 24 maja.

Wyniki absolwenci szkół średnich poznają 8 lipca.

Tuż po majówce rozpocznie się jeden z najważniejszych egzaminów w trakcie całej edukacji - matura. W 2025 roku egzaminy maturalne startują 5 maja i potrwają do 24 maja. Wśród obowiązkowych przedmiotów, do których będą musieli przystąpić maturzyści, znajdują się język polski, matematyka i język obcy nowożytny. Muszą również przystąpić do co najmniej jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a także do egzaminu ustnego z języka polskiego i języka obcego.

Według CKE najczęściej wybierane przez tegorocznych maturzystów egzaminy z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym to jęz. angielski (71,9 proc.), matematyka (25,8 proc.) i geografia (22,9 proc.).

Harmonogram matur 2025

Harmonogram egzaminów pisemnych w maju 2025 roku prezentuje się następująco:

5 maja: 9:00 - jęz. polski (pp)

6 maja: 9:00 - matematyka (pp) 14:00 - jęz. kaszubski (pr), jęz. łemkowski (pr), jęz. łaciński i kultura antyczna (pr)

7 maja: 9:00 - jęz. angielski, jęz. francuski, jęz. hiszpański, jęz. niemiecki, jęz. rosyjski, jęz. włoski (pp) 14:00 - matematyka w jęz. obcym dla absolwentów szkół/oddziałów dwujęzycznych (pp) 15:35 - geografia w jęz. obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)

8 maja: 9:00 - jęz. angielski (pr), jęz. angielski (dj) 14:00 - historia muzyki (pr)

9 maja: 9:00 - biologia (pr) 14:00 - filozofia (pr)

12 maja: 9:00 - matematyka (pr) 14:00 - jęz. rosyjski (pr), jęz. rosyjski (dj)

13 maja: 9:00 - wiedza o społeczeństwie (pr) 14:00 - jęz. niemiecki (pr), jęz niemiecki (dj)

14 maja: 9:00 - informatyka (pr) 14:00 - historia sztuki (pr)

15 maja: 9:00 - geografia (pr) 14:00 - jęz. mniejszości narodowych (pp)

16 maja: 9:00 - chemia (pr) 14:00 - jęz. mniejszości narodowych (pr)

19 maja: 9:00 - historia (pr) 14:00 - jęz. francuski (pr), jęz. francuski (dj)

20 maja: 9:00 - fizyka (pr) 14:00 - jęz. hiszpański (pr), jęz. hiszpański (dj)

21 maja: 9:00 - jęz. polski (pr) 14:00 - jęz. włoski (pr), jęz. włoski (dj)

22 maja: 9:00 - chemia w jęz. obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr) 10:35 - fizyka w jęz. obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr) 12:10 - biologia w jęz. obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr) 13:45 - historia w jęz. obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)

Terminy egzaminów ustnych ustalono na od 9 do 24 maja. Są one przeprowadzane w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Matury 2025. Terminy dodatkowe i poprawkowe

Termin dodatkowy matur pisemnych ustalono na 3-17 czerwca, a ustnych 9-11 czerwca.

Z kolei dla maturzystów, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej przewidziano termin poprawkowy 19 sierpnia o godz. 9:00 w części pisemnej i 20 sierpnia w części ustnej.

Kiedy poznamy wyniki matur

Wyniki matur zostaną ogłoszone 8 lipca. Wyniki egzaminów z terminów poprawkowych zostaną podane 10 września. W 2024 roku, według ostatecznych, wrześniowych wyników, egzamin dojrzałości zdało 89,3 proc. wszystkich absolwentów szkół ponadpodstawowych.

