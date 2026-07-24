Rozłam w PiS Rozmowy z Morawieckim na minuty przed rozłamem. "Nadzieja" nie pomogła Oprac. Sebastian Zakrzewski |

Uściński po spotkaniu z Morawieckim: cały czas rozmawiamy Źródło wideo: TVN24+ Źródło zdj. gł.: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Reporterka TVN24 Katarzyna Gozdawa-Litwińska pytała Piotra Uścińskiego po jego spotkaniu z byłym premierem Mateuszem Morawieckim o przebieg ich rozmowy. Poseł Prawa i Sprawiedliwości odparł, że "cały czas rozmawiamy" i "mamy różne rozmowy".

- Mam nadzieję, że się dogadamy, będziemy cały czas jednym środowiskiem - dodał.

Dopytywany, z jakimi propozycjami przyszedł do Morawieckiego, Uściński stwierdził, że "z różnymi notatkami". Odsyłał też do wysłuchania stanowiska prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, które nastąpiło tuż potem.

Rozłam w PiS

Kaczyński oświadczył w piątek, że trzydziestu kilku posłów "zrezygnowało z członkostwa" w PiS. W czwartek o północy upłynął termin ultimatum kierownictwa tego ugrupowania dla swoich parlamentarzystów na złożenie deklaracji o nieprzynależeniu do stowarzyszeń. Ultimatum zostało przedstawione przede wszystkim w związku z działalnością stowarzyszenia "Rozwój Plus" założonego przez Mateusza Morawieckiego.

Morawiecki też w piątek poinformował, że jego środowisko "do ostatniej chwili" walczyło o "jedność obozu Prawa i Sprawiedliwości". Przekazał też, że jeszcze "dzisiaj rano wysłał list z pewnymi nowymi propozycjami dla pana prezesa".

OGLĄDAJ: Co dalej z PiS? Oświadczenie Jarosława Kaczyńskiego