Jeśli chodziło o wschód słońca, cóż, to na pewno nie jest rzecz dobra, bo nie należy chodzić po dachach, ale żeby to była jakaś straszna zbrodnia, to tak bym tego nie określił - powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, pytany o incydent z udziałem Dariusza Mateckiego na dachu budynku sejmowego. Zapowiedział jednak "co najmniej pouczenie" dla posła jego klubu. - Jeżeli było gorzej, to wtedy będą dalej idące konsekwencje - dodał.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował w piątek, że w nocy doszło do incydentu - ktoś przebywał na dachu budynku sejmowego, gdzie "nie powinien się znajdować, bo raczej o godzinie 3 lub 4 nikt na dachu się znajdować nie powinien". Pytany czy to był Dariusz Matecki z Suwerennej Polski, przekazał tylko, że czeka na raport Straży Marszałkowskiej.

Matecki, którego nazwisko pojawia się w aferze wokół Funduszu Sprawiedliwości, poinformował kilkadziesiąt minut później, że był to on, i że wszedł na dach, aby "zrobić sobie zdjęcie". Poza tym był trzeźwy i "nie widział żadnej Straży Marszałkowskiej".

Hołownia o "incydencie" na dachu TVN24

O tę sprawę byli pytani w Sejmie politycy.

Kaczyński: jakieś pouczenie co najmniej będzie

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej przyznał, że "nie bardzo" wie, dlaczego Matecki chodził po dachu.

- Rzeczywiście jestem doświadczonym parlamentarzystą, co prawda z przerwą czteroletnią, ale od 35 lat jestem w parlamencie i nie takie rzeczy widziałem, czy słyszałem, świadkiem nie byłem, ale nawet panie, i to takie szczególnego rodzaju, wypadały z okien tego hotelu sejmowego przed laty. Na szczęście nie ponosiły jakichś skrajnych skutków tej sytuacji - mówił.

Jarosław Kaczyński

Odnosząc się już bezpośrednio do kwestii Mateckiego, powiedział, że "my oczywiście już w tej chwili jesteśmy w stadium wyjaśniania tego, o co to chodziło, co tam się działo". - Czy to taki niezbyt stosowny żart, czy jakaś chęć obejrzenia wschodu słońca, bo to było gdzieś mniej więcej o tej porze, kiedy właśnie słońce wschodzi, czy to było coś innego. Tyle mogę w tej chwili powiedzieć - powiedział.

Dodał jednocześnie, że w tej chwili nie mógł się jeszcze z nim "zetknąć", ani też "żadne organy, które się zajmują sprawami dyscypliny w partii, się z nim jak do tej pory nie spotkały". - Zobaczymy, o co tutaj w gruncie rzeczy chodziło, bo gdyby chodziło o ten wschód słońca, to cóż, to na pewno nie jest rzecz dobra, bo nie należy chodzić po dachach, ale żeby to była jakaś straszna zbrodnia, to tak bym tego nie określił - mówił Kaczyński.

- Natomiast jakieś pouczenie co najmniej będzie. Jeżeli było gorzej, to wtedy będą dalej idące konsekwencje - dodał.

Gosek: to jest mój przyjaciel i wielki powód do dumy

Mariusz Gosek, podobnie jak Matecki polityk Suwerennej Polski i klubu PiS, na pytanie, czy nie jest mu wstyd za kolegę-posła, odparł, że "absolutnie". - To jest mój przyjaciel i powód do dumy wielki - powiedział.

- Być może zrobił sobie jakieś zdjęcie na brzegu od okna, na pewno nie wyszedł na dach - stwierdził. - Jak pan żartuje, to ja mogę odpowiedzieć, że tej władzy należy przyglądać się z lądu i powietrza - powiedział do reportera TVN24, dopytywany o tę kwestię.

Autorka/Autor:pp//mrz