Polska Masowy protest w obronie mediów publicznych w Czechach. "Nigdy więcej 4.36" Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Czechy. Protest przeciwko zmianom w finansowaniu mediów publicznych Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/MARTIN DIVISEK

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Chodzi o ustawę zmieniającą sposób finansowania mediów publicznych. Zakłada ona likwidację abonamentu na rzecz finansowania publicznego radia i telewizji z budżetu państwa. W czeskim parlamencie przyjęto ją w pierwszym czytaniu i skierowano do dalszych prac pod koniec października.

Kontrowersje wywołała nie tylko sama ustawa, lecz także głosowanie nad nią. Przeprowadzono je o godzinie 4.36 rano, mimo że na głos w debacie czekało jeszcze 65 posłów.

Protesty w Pradze Źródło zdjęcia: PAP/EPA/MARTIN DIVISEK

Obecnie abonament w Czechach wynosi 205 koron (37 złotych) na gospodarstwo domowe miesięcznie.

Protest "Nigdy więcej 4.36" w Pradze

Od kilku tygodni w Czechach odbywają się protesty przeciwko planowanym zmianom. Największy do tej pory, organizowany przez stowarzyszenie "Milion chwil dla demokracji", miał miejsce w niedzielę w Pradze. W obronie mediów publicznych zebrało się, zdaniem organizatorów, od 350 tys. do 450 tys. osób. Mogło być to zatem największe zgromadzenie w historii Republiki Czeskiej.

Głównym postulatem protestujących jest wycofanie z parlamentu projektu ustawy o likwidacji abonamentu. Ich zdaniem zagraża ona niezależności mediów publicznych. Demonstrację nazwano "Nigdy więcej 4.36", nawiązując do godziny jej przyjęcia.

Protest skierowany jest również przeciwko siłowemu stylowi sprawowania rządów przez premiera Andreja Babisza - podkreślił lider "Miliona chwil" Mikulasz Minarz. Jego zdaniem ustawa o mediach jest przykładem podejmowania decyzji bez wcześniejszych otwartych dyskusji. Krytycy rządu zwracają także uwagę na ich zdaniem błędne i podejmowane nagłe decyzje personalne.

Podczas niedzielnego zgromadzenia odczytana została petycja, w której pojawił się między innymi postulat dyskusji członków rządu z ekspertami. Jej autorzy domagają się przeprosin za nocne głosowanie. Kolejnym żądaniem jest odwołanie lidera skrajnie prawicowego ruchu Wolność i Demokracja Bezpośrednia (SPD) Tomia Okamury ze stanowiska przewodniczącego Izby Deputowanych oraz odebranie przedstawicielowi SPD wpływu na resort obrony.

Kulminacyjnym punktem protestu było odśpiewanie hymnu, podczas którego zebrani trzymali światełka.

Protesty w Pradze Źródło zdjęcia: PAP/EPA/MARTIN DIVISEK

Manifestacja odbyła się na błoniach na Letnej. W tym samym miejscu podczas aksamitnej rewolucji przeciwko rządom komunistów w 1989 protestowało od 700 tys. do 800 tys. osób.

Premier Babisz zabrał głos w sprawie finansowania mediów

Premier Andrej Babisz przekonuje, że rząd nie zamierza sprawować kontroli nad mediami publicznymi. - Zmienia się system finansowania. Nikt nie chce kontrolować mediów publicznych, nikt nie chce dyktować im, co mają mówić i robić, nikt nie chce ich nacjonalizować - powiedział czeskiej agencji prasowej (ČTK). Jak twierdził, "robimy to, ponieważ obecny system jest już przestarzały". - Większość krajów europejskich podąża dziś w tym samym kierunku - mówił premier.