"W polskich domach nie rozmawia się ani z dziećmi, ani z nastolatkami o seksie"

Wszystko to, co seksuolożki wiedzą o seksie, a o co pacjentki boją się zapytać – tak, parafrazując słynny tytuł filmu Woody’ego Allena, można w jednym zdaniu zamknąć dwutomową opowieść Marty Szarejko o polskich seksuolożkach. Bądźmy jednak sprawiedliwi "Seksuolożki. Sekrety gabinetów" i "Seksuolożki. Nowe rozmowy", to fascynujące opowieści nie tylko o seksualności kobiet, ale o kobietach w ogóle.