Marszałek wziął udział w wigilijnym spotkaniu z dziećmi

Hołownia dodał również, że w ostatnim roku jest to także "Sejm dzieci". Wskazał m.in. na powstanie Komisji do spraw Dzieci i Młodzieży oraz projekt edukacyjny Sejm Dzieci i Młodzieży, w którym po raz pierwszy wzięli udział szósto, siódmo i ósmoklasiści. Przypomniał, że od niedawna funkcjonuje też sejmowe przedszkole.

"Dzisiaj są z nami ci, którzy dają wiatr w żagle"

Zwracając się do dzieci i młodzieży marszałek podkreślił, że mierzą się one ze szczególnymi trudnościami i wyzwaniami. - Chcę wam dzisiaj powiedzieć, jako marszałek tego Sejmu, że wy jesteście dzisiaj najważniejsi. Jesteście bohaterami tego spotkania. Podziwiamy was, usłyszcie to proszę, podziwiamy was, bo jesteście naprawdę wspaniałymi, małymi i trochę większymi bohaterami, superbohaterami, jesteście avengersami, jakich ze święcą szukać - powiedział Hołownia.