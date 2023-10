Marsz Miliona Serc na zdjęciach z drona

czytaj dalej

Ceny paliw w Polsce są sztucznie zaniżone i oczywiste jest to, że jest to podyktowane tylko i wyłącznie kampanią wyborczą - ocenił europoseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Krzysztof Hetman. Goście "Kawy na ławę" dyskutowali o sytuacji na stacjach benzynowych. Według posłanki Koalicji Obywatelskiej Katarzyny Lubnauer "najgorsze jest to, że mamy do czynienia z takimi małymi cwaniaczkami, którzy nie dosyć, że doprowadzili do sytuacji, w której tego paliwa brakuje, to jeszcze w dodatku oszukują, że to awaria dystrybutorów". Poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Horała stwierdził, że "ceny paliw na dystrybutorze mają pewną bezwładność".