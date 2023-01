Brzezinski: wolność mediów to jeden z najbardziej podstawowych sposobów ochrony przed dezinformacją

Brzezinski: nikt nie ma monopolu na prawdę

Ambasador zaznaczył, że "to nie jest tak, że amerykański rząd nie uznaje prawa organów regulacyjnych w kontekście realizowania swoich zadań, badających sprawy, które znajdują się w zakresie ich odpowiedzialności". - Natomiast w Polsce, na przestrzeni ostatnich lat, prawdą jest to, że niektórzy politycy, a również niektórzy przedstawiciele KRRiT, wyrazili swoje animozje w stosunku do TVN. Dlatego szczególnie ważne jest, by przekazać taką informację. Obecny proces to proces, który musi być realizowany w sposób trzeźwy, racjonalny, rozważny po to, żeby zagwarantować to, żeby efekt rzeczywiście odzwierciedlał fakty, a także respektował zasady praworządności - oświadczył.