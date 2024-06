Na podstawie badań exit poll, przeprowadzonych przez pracownię Ipsos, mandat do Parlamentu Europejskiego zdobyli pozbawieni przez Sejm immunitetów, byli posłowie Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik. Obaj zostali skazani na dwa lata więzienia i obaj zostali ułaskawieni przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Kampania wyborcza do Parlamentu Europejskiego. Politycy PiS Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik

Kampania wyborcza do Parlamentu Europejskiego. Politycy PiS Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik Piotr Polak/PAP

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik w grudniu ubiegłego roku zostali skazani prawomocnym wyrokiem na dwa lata bezwzględnego więzienia, w związku z czym ich poselskie mandaty wygasły. Obaj trafili do więzienia, ale ułaskawił ich prezydent Andrzej Duda . Tym samym ich wyroki zostały zatarte, co pozwoliło im startować w eurowyborach .

Co mówili w kampanii wyborczej

Na spotkaniu z sympatykami w Lublinie podczas kampanii wyborczej Mariusz Kamiński mówił, że w tej kadencji Parlamentu Europejskiego będzie toczyć się ważna wojna o kształt Unii Europejskiej. - To ma być związek suwerennych narodów i państw - państw narodowych, które nawzajem się szanują, współpracują gospodarczo, politycznie i w sytuacjach kryzysowych okazują sobie solidarność. Nie ma i nie będzie naszej zgody na superpaństwo europejskie - podkreślił.

Ocenił również, że budowa armii Unii Europejskiej to "kompletny nonsens".

Podczas wiecu wyborczego w Olsztynie Maciej Wąsik podkreślał, że "stawka tych wyborów jest bardzo wysoka, bo chodzi o suwerenność Polski". Wąsik ocenił, że choć Polska skorzystała z członkostwa w Unii, to w pewnym momencie zaczęła się ona robić "projektem ideologicznym i dzisiaj dąży do tego, żeby zdominować państwa członkowskie".

Kim są Wąsik i Kamiński

Mariusz Kamiński w młodości aktywnie angażował się w działania opozycji antykomunistycznej, a w pierwszej połowie lat 80. został aresztowany za stawianie oporu podczas demonstracji. W czasach studenckich należał do Niezależnego Zrzeszenia Studentów, był członkiem tajnego zarządu NZS na Uniwersytecie Warszawskim. Do Sejmu dostał się po raz pierwszy w 1997 roku z ramienia Akcji Wyborczej Solidarność.

W 2011 roku Mariusz Kamiński został jednym z wiceprezesów Prawa i Sprawiedliwości. Kiedy partia doszła ponownie do władzy w 2015 roku, został ministrem koordynatorem służb specjalnych. Urząd ten sprawował aż do roku 2023, czyli przez cały ośmioletni czas rządów PiS.

W 2019 roku skupił w swoich rękach o wiele większą władzę, ponieważ został jednocześnie ministrem spraw wewnętrznych i administracji. Tę funkcję także sprawował do 2023 roku.

W 2015 dostał się do Sejmu (okręg płocki) z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. O mandat posła z powodzeniem ubiegał się także w 2019 oraz 2023 roku.

W latach 2015-2019 pełnił funkcję sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, będąc zastępcą ministra koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego. W 2015 roku objął funkcję sekretarza kolegium ds. służb specjalnych, a w 2019 roku również sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Stanowiska te pełnił do grudnia 2023 roku. W przeszłości był też radnym m.st. Warszawy oraz radnym do sejmiku mazowieckiego.

Afera gruntowa, wyrok i ułaskawienie

Za czasów, kiedy szefem CBA był Mariusz Kamiński, w 2007 roku, służba ta zorganizowała prowokację, która miała uderzyć w ówczesnego ministra rolnictwa Andrzeja Leppera. Podstawieni agenci biura mieli zaproponować urzędnikom kilkumilionową łapówkę za odrolnienie działki na Mazurach. Na skutek przecieku nie doszło do przekazania pieniędzy, akcja CBA zakończyła się niepowodzeniem. W efekcie Lepper został zdymisjonowany przez Jarosława Kaczyńskiego, który był wtedy premierem. Polityczne trzęsienie ziemi doprowadziło do rozpadu koalicji PiS-Samoobrona-LPR i do przedterminowych wyborów, w wyniku których władzę przejęła koalicja PO-PSL.