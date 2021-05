Wybory kopertowe, prezes NIK zapowiada kolejne wnioski do prokuratury. Mueller: nie mam wiedzy, żeby wpłynęły

Dopóki takie zawiadomienia nie są złożone, ciężko komentować fakty medialne - stwierdził rzecznik rządu Piotr Mueller. Na briefingu był pytany o zapowiedź szefa NIK dotyczącą złożenia kolejnych zawiadomień do prokuratury w sprawie wyborów kopertowych z maja ubiegłego roku. Miały dotyczyć między innymi urzędników kancelarii premiera.

Prezes NIK Marian Banaś w wyemitowanej w czwartek rozmowie z RMF FM był pytany o pokłosie raportu Izby dotyczącego organizacji wyborów kopertowych w maju 2020 roku. Zapowiedział, że mogą być złożone kolejne zawiadomienia do prokuratury, a objęte nimi będą na pewno osoby z kancelarii premiera, resortu aktywów państwowych oraz MSWiA.

O to, czy premier i urzędnicy KPRM nie obawiają się złożenia zawiadomień do prokuratury w tej sprawie pytany był na briefingu prasowym rzecznik rządu Piotr Mueller. Odpowiedział, że są to jedynie zapowiedzi medialne. - Nie mam takiej wiedzy, żeby takie zawiadomienia ostatecznie wpłynęły - przekazał. - Widziałem zapowiedzi medialne, ale żadne zawiadomienia nie wpłynęły - uściślił.