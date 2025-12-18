Logo strona główna
Polska

Marek Suski, słysząc "debil", sam "poczułby się dotknięty". Ale nie przeprosi

Marek Suski
Suski o nazwaniu posłów "debilami": mam prawo do mojej oceny
Źródło: TVN24
To my jesteśmy obrażani przez tę koalicję - powiedział Marek Suski pytany o inwektywę, której użył w stosunku do członków sejmowej komisji kultury. Przyznał jednak, że sam "poczułby się lekko" dotknięty, gdyby ktoś jego nazwał "debilem".

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Suski podczas środowego posiedzenia sejmowej komisji kultury, dziedzictwa narodowego i środków przekazu nazwał jej członków "debilami". Jego ugrupowanie wnioskowało o odwołanie posła Koalicji Obywatelskiej Piotra Adamowicza z funkcji przewodniczącego organu.

Suski na posiedzeniu komisji kultury: z debilami pracować nie można
Źródło: TVN24

Członkowie komisji z ramienia PiS zabiegali też o debatę nad wnioskiem, ale komisja przeszła od razu do głosowania. Zastępczyni przewodniczącego komisji Urszula Augustyn (KO) argumentowała, że nad sprawami personalnymi nie musi być debaty. Po głosowaniu, w którym odrzucono wniosek PiS, Marek Suski wstał i powiedział, że "z debilami pracować nie można". - Do widzenia państwu - powiedział i wstał z krzesła. - Do widzenia, debile - dodał, pochylając się do mikrofonu.

"Do widzenia, debile". Suski obraził posłów, jest wniosek o ukaranie
"Do widzenia, debile". Suski obraził posłów, jest wniosek o ukaranie

Suski: mam prawo do mojej oceny

- Jest wyrok sądu, który stwierdza, że określenie ograniczonych zdolności intelektualnych można określać mianem "debila". No i ponieważ Platforma (Obywatelska - red.) tak bardzo się cieszyła z tego wyroku sądu, to karma powraca, sami sobie wykopali ten dołek - ocenił w czwartek Suski w rozmowie z reporterką TVN24 Agatą Adamek pytany o tę sprawę.

Sąd Najwyższy w 2023 r. utrzymał wyrok, w którym umorzono sprawę pisarza Jakuba Żulczyka oskarżonego o znieważenie ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudy w mediach społecznościowych. Wyrok zapadł w związku z wpisem pisarza, w którym - w kontekście wyborów prezydenckich w USA - Żulczyk nazwał Dudę "debilem".

Poseł PiS uzasadniał też, że to nie jest słowo "obelżywe", a "normalne określenie osoby, która ma pewne ograniczenia intelektualne". Podkreślał, że nie użył "wulgarnego" słowa. - Mam prawo do mojej oceny - zaznaczył.

Suski: poczułbym się lekko dotknięty

Suski przyznał jednocześnie, że "poczułby się lekko dotknięty", gdyby ktoś go tak nazwał, ale przekonywał, że "nazwał rzeczy po imieniu".

- Nie widzę powodów - powiedział pytany, czy przeprosi za swoje słowa. - To on (Piotr Adamowicz - red.) powinien mnie przeprosić za to, że nie udziela głosu, że nie zwołuje komisji na nasz wniosek. To my jesteśmy obrażani przez tę koalicję - dodał.

Suski: nie widzę powodów, żeby przeprosić
Źródło: TVN24

Suski został też zapytany o to, czy nie obawia się, że taki język w debacie publicznej stanie się teraz standardem. - Myślę, że w stosunku do Adamowicza to powinien być standard - odparł i zakończył rozmowę z reporterami.

Klub parlamentarny KO złożył do sejmowej komisji etyki wniosek o udzielenie Suskiemu nagany za jego zachowanie. Poseł PiS w przeszłości już dwukrotnie użył słowa "debil" wobec posła Adamowicza, za co został w marcu upomniany przez komisję etyki.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: sz/adso

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Marek Suski Sejm Prawo i Sprawiedliwość Koalicja Obywatelska
Donald Tusk
Rozebrany Okrągły Stół "jak znalazł dla PiS-u", bo tam "mordobicie trwa w najlepsze"
Polska
Głazy w Bolonii
Wyjątkowa świąteczna atrakcja na renesansowym placu
Ciekawostki
Śmiertelny wypadek w miejscowości Zołcza-Ugory
Kierowca wypadł z kabiny, przygniótł go bus
Kielce
Zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamerę monitoringu
Na zakręcie pojechał prosto. Zderzenie i "silna woń alkoholu"
Kielce
Posłanka Kurowska: "Jeżeli będzie zeroemisyjność, nie będzie dwutlenku węgla". To nieprawda
"Słodka tajemnica" posłanki PiS. Co z mailami w sprawie Funduszu Sprawiedliwości?
Polska
imageTitle
Znakomity początek nie pomógł. Scottish Open już bez mistrza świata
Najnowsze
Karol Nawrocki
Zwrot w sprawie delegacji na rozmowy z Zełenskim? "Do MSZ wpłynęło zaproszenie"
Polska
Włodzimierz Czarzasty
Czarzasty do parlamentarzystów: lubię was, kocham i szanuję
Polska
pap_20181219_0G8
Sprawa testamentu. Nieoficjalnie: prokuratura zwróci się o uchylenie immunitetu Piebiaka
Polska
Radosław Sikorski
Sikorski: "dam 100 milionów dolarów Ukrainie". Z czego? Mamy odpowiedź MSZ
Gabriela Sieczkowska
MIASTO-Shenzhen-shutterstock_1386118730
Strzeżone laboratorium, inżynierowie "w całkowitej izolacji". Tu się toczy zimna wojna
BIZNES
Sudańscy uchodźcy czekają na swoją kolej, by napić się wody (13.02.2025 roku)
Kanały pełne ciał widoczne z kosmosu. Szokujące ustalenia
Świat
tabletki pastylki lekarstwa shutterstock_2476975989
Zamiast leków na odchudzanie dostawali jabłko albo pudełko zapałek
Trójmiasto
Betonowe zapory na ulicy Bukowieckiej
"Estetyka rodem z placu budowy". Potężne betonowe zapory na osiedlowej uliczce
WARSZAWA
shutterstock_2654653079
Stopy procentowe w strefie euro. Jest nowa decyzja
BIZNES
pap_20140124_0VD (1)
Miliardy zasiliły kasę NFZ. Teraz popłyną do szpitali
Zdrowie
Akcja ratunkowa na środku zamarzniętego stawu Glendale Heights
Samochód wpadł do zamarzniętego stawu
METEO
Waldemar Żurek
Sprzątanie po PiS i "paraliż" w Funduszu Sprawiedliwości. Część organizacji pomocowych pod ścianą
Polska
Trybunał Konstytucyjny
Po wyroku TSUE "stoimy przed ogromnym dylematem, co dalej"
Polska
Ostatecznie przyznali się, że aż trzy ryby zostały wygenerowane przez sztuczną inteligencję
Pokazali ryby, w sieci zawrzało. Okazało się, że stworzyła je sztuczna inteligencja
Poznań
Do zatrzymań doszło w Krakowie i powiatach krakowskim oraz limanowskim
Gang narkotykowy rozbity. W akcji brali udział kontrterroryści
Kraków
Donald Trump
Kto po Trumpie będzie prezydentem USA? Znaczący sondaż
Świat
Silny spływ zimna pod koniec grudnia dociera do Londynu, Paryża i Rzymu
Pogoda na święta i nowy rok. W atmosferze rozgrywa się szekspirowski dramat
Arleta Unton-Pyziołek
Matilda and Rabbi Eli Schlanger 16
Nic nie zapowiadało tragedii. Rodzina najmłodszej ofiary pokazała nagranie
Świat
Rob i Michele Reinerowie
Znane są wyniki sekcji zwłok filmowca i jego żony
Kultura i styl
Kuczmierowski
Ostatnia rozprawa w sprawie ekstradycji byłego szefa RARS. Wiemy, kiedy decyzja sądu
Polska
telewizor telewizja pilot shutterstock_1724369860
Rewolucja w sprawie abonamentu rtv. "To scenariusz idealny"
BIZNES
Oszustwo internetowe
Seniorka straciła blisko milion złotych. Zaufała "ekspertce"
Kujawsko-Pomorskie
Okoliczności zdarzenia w komisariacie wyjaśnia wydział kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie
Zabił partnerkę, wyrwał policjantowi broń i wystrzelił. Decyzja prokuratury
Kraków
Donald Tusk
Tusk ostrzega Europę przed "złymi decyzjami"
Świat

