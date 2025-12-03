Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Marek Suski otworzył swoją wystawę. Oglądał między innym Jarosław Kaczyński

Jarosław Kaczyński na wystawie Marka Suskiego
Marek Suski o wystawie jego twórczości w Sejmie
Źródło: TVN24
Otwarcie wystawy twórczości artystycznej Marka Suskiego zgromadziło w Sejmie wielu polityków Prawa i Sprawiedliwości. Posła swojej partii docenił sam Jarosław Kaczyński, który powiedział, że Suski jest "bardzo utalentowanym malarzem".

We wtorek otwarta została wystawa dzieł posła Prawa i Sprawiedliwości Marka Suskiego, którą zapowiadał w listopadzie Szymon Hołownia, ustępujący wówczas marszałek Sejmu. Hołownia ocenił wtedy, że Suski jest "niezwykle utalentowanym plastykiem, którego twórczości nikt nigdy nie docenił".

Suski o swojej wystawie w Sejmie

Prezentując mediom wystawę, poseł PiS powiedział, że znajdują się na niej obrazy koni, ale nie tylko. Ocenił, że zwierzęta te są "piękne, wspaniałe". Wskazał też na "polską tradycję" czy "husarię". - Mój pradziadek miał dużo koni, ale komuna go pozbawiła wszystkiego, więc pozostało mi tylko namalować konie, ponieważ są piękne, mądre i można powiedzieć, że z cywilizacją ludzką związane właściwie od zarania dziejów -  mówił.

Wystawa dzieł Marka Suskiego w Sejmie
Wystawa dzieł Marka Suskiego w Sejmie
Źródło: TVN24

Poseł mówił, że "trzeba docenić naszych największych przyjaciół: konie, psy, koty". Dopytywany przez dziennikarzy, przyznał, że raz narysował kota Jarosława Kaczyńskiego, ale nie wystawił tego rysunku, bo "nie pytał prezesa o zgodę".

Na wystawie można też obejrzeć akwarele, szkice czy karykatury autorstwa Suskiego.

Wystawa dzieł Marka Suskiego w Sejmie
Wystawa dzieł Marka Suskiego w Sejmie
Źródło: TVN24

Kaczyński o Suskim: jest bardzo odważnym człowiekiem

Prezes PiS, pytany przez dziennikarzy o wystawę, mówił, że "bardzo utalentowany malarz może być jednocześnie człowiekiem polityki". Mówiąc o Suskim, ocenił, że ma "bardzo wielkie zasługi". - Bardzo go cenię. Ma taką cechę, która w naszej polityce jest naprawdę rzadka. On jest bardzo odważnym człowiekiem - dodał Kaczyński.

Jarosław Kaczyński na wystawie Marka Suskiego
Jarosław Kaczyński na wystawie Marka Suskiego
Źródło: Radek Pietruszka/PAP

Na otwarciu wystawy licznie zjawili się inni posłowie PiS. Obecny był też szef kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego Zbigniew Bogucki czy sędzia Trybunału Konstytucyjnego Krystyna Pawłowicz.

OGLĄDAJ: Taki "suskizm"
pc

Taki "suskizm"

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: sz/kab

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Radek Pietruszka/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Prawo i SprawiedliwośćSejmMarek SuskiJarosław Kaczyński
Czytaj także:
Hiszpania
Sypnęło śniegiem, na drogi wyjechały odśnieżarki
METEO
imageTitle
Sromotna porażka zamiast Euro. Polska kandydatura zmiażdżona
Najnowsze
Marcin Przydacz
Prezydencki minister: Sikorski eskaluje spór
Polska
imageTitle
Gwiazda NBA zmieni klub? Kolejna szokująca wymiana na horyzoncie
EUROSPORT
Pies był głodzony (zdjęcie ilustracyjne)
Pies głodzony, przetrzymywany w brudzie i odchodach. Szukają właściciela
WARSZAWA
Moskwa (zdjęcie ilustracyjne)
Pierwsza taka sytuacja w Rosji. Pieniądze na wojnę z Ukrainą
BIZNES
shutterstock_2508296357
Bundestag przegłosował rezolucję o pomniku polskich ofiar
Świat
Zderzenie tramwajów w Krakowie
Zderzenie tramwajów w Krakowie. Wielu rannych
Kraków
imageTitle
On był w śpiączce, żona rodziła. "Największy cud, o jakim mogłem marzyć"
EUROSPORT
Kirił Dmitrijew i Steve Witkoff
Szef MSZ Ukrainy: Witkoff kontaktował się z nami po rozmowie z Moskwie
Świat
Mgła
Nocą będą snuć się mgły, miejscami szczypnie mróz
METEO
rachunki oplaty shutterstock_2232534015
Nowy pomysł urzędu w sprawie taryf na prąd
BIZNES
0312_debata
"Nie ryba, tylko wędka". Czy bogaci powinny dzielić się pieniędzmi?
Polska
Rozbłysła choinka
Rozbłysła świąteczna iluminacja i 27-metrowa choinka
WARSZAWA
egg
Aresztowany miał połknąć wysadzany diamentami medalion w kształcie jaja Fabergé
Świat
imageTitle
Zjechał na nartach z 8800 metrów. "Challenge zaczyna się na szczycie"
EUROSPORT
Federica Mogherini
Zarzuty dla byłej szefowej unijnej dyplomacji. Reuters ujawnia pismo. "Szokujące"
Świat
Chińskie manewry wokół Tajwanu 1 kwietnia 2025 (chiński lotniskowiec Shandong)
Szef BBN Tajwanu: Chiny symulują ataki na zagraniczne okręty
Świat
Protesty Indie
Pomysł jak z Rosji. Opozycja podniosła alarm, rząd zmienił zdanie
BIZNES
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
Planowe zabiegi wstrzymane do końca roku. Wojewoda żąda wyjaśnień
Kielce
Antarktyda (zdjęcie poglądowe)
Tam na Antarktydzie prawie nie ma lodu. I to dobra wiadomość
METEO
pies lancuch shutterstock_2614470645
Prezydent wetuje ustawę łańcuchową, proponuje swoją. Czym się różnią?
Polska
System zarządzania ruchem będzie nowocześniejszy
System sterowania ruchem ma podpowiadać kierowcom objazdy i reagować na wypadki
WARSZAWA
Sąd Najwyższy Warszawa
Wyroki Sądu Najwyższego niebyłe? Jest kolejna uchwała
Polska
Donald Trump
Nieoczekiwany efekt działań Trumpa. Cios w giganta
BIZNES
Tragiczny wypadek na budowie, zginął 17-latek (lipiec 2023)
Na budowie zginął 17-latek. Brygadzista i szef firmy skazani
Lublin
shutterstock_1085833421_1
"To sytuacja nieprawdopodobnie groźna, rodem z Dzikiego Zachodu"
Polska
kobieta sweter dlonie shutterstock_1599987619
Wiedzą, jak skusić "smacznym i pachnącym". Strategia, która napędza gigantyczne zyski
Zdrowie
Nietrzeźwa 35-latka z dzieckiem w aucie uciekała przed policją
Nagle zawróciła i zaczęła uciekać. Była pijana, wiozła dziecko
Katowice
imageTitle
UEFA wybrała. To oni zorganizują mistrzostwa Europy kobiet
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica