Kolejne wezwanie dla Romanowskiego na dziś. "Oczywiście się zjawię"

Romanowski: stawię się w prokuraturze

W poniedziałek 14 października z Marcinem Romanowskim rozmawiał reporter TVN24 Bartłomiej Ślak. - Trudno nazwać to przesłuchaniem, bo mamy do czynienia z nielegalnie przejętą prokuraturą, ale dostałem zaproszenie do Prokuratury Krajowej, więc oczywiście się zjawię - zapowiedział Romanowski.

Oświadczył też, że w dalszym ciągu korzysta z polskiego immunitetu parlamentarnego, mimo że Sejm uchylił go 12 lipca, a także zgodził się na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. - Trudno uważać, żeby (immunitet) był uchylony w sytuacji, kiedy wnioskował o to pan Dariusz Korneluk, który nie jest Prokuratorem Krajowym (...). Z tego co wiem, to prawdziwy Prokurator Krajowy, pan Dariusz Barski, nie składał takiego wniosku - powiedział Romanowski.