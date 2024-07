Prokuratura odwołała się od decyzji o braku aresztu. Oko.press: będzie decydował neosędzia

Oko.press: sprawę rozpozna neosędzia

Jak informuje Oko.press, sędzia Przemysław Dziwański orzeka w X wydziale karnym Sądu Okręgowego w Warszawie i to on zbada sprawę odwołania w sprawie aresztu dla Romanowskiego, które złożyła Prokuratura Krajowa. Nie wiadomo, kiedy dokładnie, ale musi się to stać w ciągu siedmiu dni od złożenia zażalenia.

"Skoro neo-KRS jest nielegalna, to wadliwi są też nominowani przez nią neo-sędziowie i mogą nie gwarantować prawa do niezależnego procesu przed sądem ustanowionym ustawą. Prokuratura będzie musiała zdecydować, czy tę precedensową z uwagi na zakres immunitetu Rady Europy i ważną dla rozliczeń władzy PiS sprawę, rozpozna sędzia nominowany przez organ, który obsadził PiS" - pisze portal i przypomina, że "prokuratura już kwestionuje status neo-sędziów, ale do tej pory robiła to w przypadku neo-sędziów SN".