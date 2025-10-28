TVN24: szef CPK alarmował Horałę. Rzecznik rządu o "współudziale" byłego ministra PiS

Tusk: pełnomocnik rządu Horała dostał pismo od ówczesnego prezesa CPK, że dzieje się skandal Źródło: TVN24

Według informacji reporterki TVN24 Agaty Adamek 24 listopada 2023 roku szef CPK alarmował Marcina Horałę, ówczesnego pełnomocnika rządu ds. CPK w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, o sprzedaży działki pod CPK, a ten dopiero 8 grudnia 2024 roku interweniował w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa.

Rzecznik rządu Adam Szłapka był pytany we wtorkowym wydaniu "Tak jest" w TVN24 o to pismo. Odparł, że "układałby to jako współudział w tej sprawie" Horały. - Pan minister Horała, który miał występować w interesie CPK, zlekceważył tę sprawę, nie zajął się tym - dodał.

