Polska Marcin Bosacki o wpisie Marcina Przydacza na temat raportu CIA: skandal Kamila Grenczyn |

Bosacki o wpisie Przydacza. "To jest absolutnie skandal" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki poinformował, że spotkał się w czwartek z ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem. Z inicjatywą spotkania wyszedł minister Siemoniak po powrocie z USA i rozmowie z szefem CIA Johnem Ratcliffem.

Grodecki potwierdził, że po spotkaniu z Siemoniakiem przekazał te informacje prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Premier Donald Tusk tydzień temu przekazał na konferencji prasowej, że otrzymał raport od szefa CIA, który dotyczył możliwych zdarzeń w najbliższych miesiącach. Tusk mówił o tym również w czwartek w Sejmie: - W ocenie wywiadów w planie rosyjskim są hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę.

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Bosacki o wpisie Przydacza: skandal

Tymczasem szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz napisał na X, że "nie było żadnego 'tajnego raportu CIA' na biurku". "Wymyślone kłamstwo, żeby zelektryzować opinię publiczną i przyszpanować" - ocenił.

- To, co wyprawiają - bo tu nie da się użyć innego słowa - w bardzo poważnej dla bezpieczeństwa Polski sytuacji - politycy PiS-u, w tym niestety urzędnicy prezydenta tacy jak pan Przydacz, to jest absolutnie skandal - komentował w "Jeden na jeden" w TVN24 wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki.

Ocenił, że osoby te "w momencie, w którym bezpieczeństwo Polski i całego Sojuszu Północnoatlantyckiego jest jeszcze bardziej, niż w poprzednich latach i miesiącach, zagrożone, robią sobie z tego gierki polityczne".

- To jest kontynuacja tej idiotycznej polityki pana Morawieckiego sprzed pięciu lat, kiedy on nie ostrzegł Polaków, że ma od ówczesnej szefowej służb amerykańskich jasne raporty o tym, że pełnoskalowa wojna u naszych granic, czyli atak Rosji na Ukrainę, nastąpi - powiedział Bosacki.

Bosacki: to jest tradycja polskiej ślepoty i polskiego warcholstwa

Bosacki był też pytany o wypowiedzi części polityków opozycji, według których należy rozmawiać z krajami europejskimi o wstrzymaniu pomocy dla Ukrainy i nie przekazywać jej najlepszego sprzętu obronnego.

Wiceszef MSZ ocenił, że "to jest tradycja polskiej ślepoty i polskiego warcholstwa". - Czyli mówienie "moja chata z kraja", niepotrzebne nam żadne sojusze, wszyscy są źli, Polska ma być samotną wyspą na wzburzonym morzu globalnego bezpieczeństwa. To są wszystko brednie. Polska ma być silna dzięki temu, że zwiększamy nasze zdolności obronne - powiedział.