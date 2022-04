Kupili auto na Jana Kowalskiego, upozorowali zabójstwo na wypadek drogowy. Sąd zaostrzył im kary

Dwóch mężczyzn było oskarżonych o zabójstwo upozorowane na wypadek drogowy, do którego doszło latem 2019 roku w pobliżu Makowa Mazowieckiego. W pierwszej instancji usłyszeli wyroki 15 i 12 lat pozbawienia wolności. Teraz Sąd Apelacyjny w Białymstoku zaostrzył im kary do 25 lat więzienia. Jednym ze sprawców był bratanek ofiary, który był także jedynym spadkobiercą majątku wuja, a pieniędzy potrzebował na spłatę długów. Wyrok jest prawomocny.

Ciężko ranny mężczyzna, który uderzył rowerem w drzewo, a potem wpadł do rowu, trafił do szpitala, gdzie po ponad tygodniu hospitalizacji zmarł wskutek poważnych obrażeń głowy.

Prokuratura: bratanek potrzebował pieniędzy na spłatę długów

Jak podawała prokuratura, kierując do sądu akt oskarżenia wobec trzech osób, w ramach przestępczych planów doszło do zakupu samochodu, którym miał być celowo spowodowany wypadek drogowy. Auto kupiono na fałszywe dane (jako nabywcę wpisano Jana Kowalskiego, mieszkańca Łomży, podany został też fałszywy nr PESEL), by nie można było ustalić jego właściciela po porzuceniu w lesie auta, które dodatkowo po wypadku zostało zniszczone, usunięto też z niego tablice rejestracyjne.

Rok w zawieszeniu za zacieranie śladów

Sąd: obawiał się, że wuj zmieni zapisy w testamencie

Sąd: zabójstwo zrealizowane w taki sposób to rzadkość

Wyrok jest prawomocny

Ale jednocześnie sąd odwoławczy nie zgodził się z wnioskiem prokuratury o dożywocie dla krewnego ofiary. Uznał, że o ile można mówić o demoralizacji, to jednak - w ocenie sądu - nie do tego stopnia jest on zdemoralizowany, by nie można było zrealizować wobec niego celów wychowawczych poprzez tzw. karę terminową, a dożywocie, to kara eliminacyjna.