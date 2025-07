Świrski odwołany z funkcji szefa KRRiT

Świrski po głosowaniu w Sejmie: nie będę się podawał do dymisji Źródło: TVN24

KRRiT opublikowała na X komunikat, w którym przekazano, że "kierując się troską o rzetelne wypełnianie konstytucyjnych obowiązków KRRiT zagrożone przez działania koalicji rządzącej w Sejmie RP, Członkowie Rady odwołali Macieja Świrskiego, ustawową większością czterech głosów, z funkcji Przewodniczącego KRRiT".

"Przewodniczącym KRRiT została Agnieszka Glapiak, wybrana ustawową większością czterech głosów. Zastępcą Przewodniczącego KRRiT została Hanna Karp, wybrana również ustawową większością czterech głosów" - dodano.

Oświadczenie podpisali: Agnieszka Glapiak, Hanna Karp, Tadeusz Kowalski i Marzena Paczuska.

Sejm za Trybunałem Stanu dla Świrskiego

W piątek Sejm zagłosował za wnioskiem o pociągnięcie Świrskiego do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu.

Po tym głosowaniu Świrski oznajmił: - Nie będę się podawał do dymisji ani nie będę się zawieszał, ani też nie będę zmieniał swojej pozycji w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji.

Sprawa Macieja Świrskiego

Sprawa postawienia Macieja Świrskiego przed Trybunał Stanu ciągnie się od ponad roku. Złożenie wniosku w tej sprawie zapowiedział już 11 kwietnia 2024 roku ówczesny minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz.

Jak mówił, przewodniczący KRRiT nie wypłaca mediom pieniędzy, ponieważ "nie rządzą tam jego polityczni koledzy". - Taki jest powód i nie udawajmy, że jest inny. Drastycznie łamie prawo i jest zawiadomienie do prokuratury złożone w tej sprawie. Pełnomocnik likwidatora TVP występuje w tej kwestii, a ja poważnie rozważam zwrócenie się z wnioskiem do parlamentu o Trybunał Stanu dla pana Świrskiego, bo uważam, że to jest przekroczenie wszelkich linii - tłumaczył.

9 maja ubiegłego roku Sienkiewicz poinformował, że do Sejmu trafił wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu przewodniczącego KRRiT. Grupa posłów, która złożyła wstępny wniosek, zarzuciła mu naruszenia w trzech różnych segmentach:

- blokowania około 300 milionów złotych z abonamentu dla publicznego radia i telewizji,

- blokowania koncesji dla nadawców prywatnych (TVN, TVN24, Radia TOK FM, Radia ZET),

- niewykonywania badań statystycznych dotyczących oglądalności stacji telewizyjnych w Polsce.

W lipcu zeszłego roku wniosek opiniowała sejmowa komisja odpowiedzialności konstytucyjnej. Uznała, że wymaga on uzupełnienia i odesłała go do marszałka Sejmu. Uzupełniony wniosek wpłynął do komisji w październiku. 12 czerwca 2025 roku komisja ta przyjęła sprawozdanie wskazujące na rozpatrzenie przez Sejm wniosku o postawienie przewodniczącego Świrskiego przed Trybunałem Stanu.

