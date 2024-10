Musimy uporządkować system prawny, bez prezydenta tego nie zrobimy - mówił przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Maciej Berek. Mówił, że mimo "blokowania zmian" przez Andrzeja Dudę, rząd "robi wszystko, co jest możliwe". - Nie jest to metoda na przeczekanie. Przygotowane są ustawy, projekt zmiany konstytucji. To nie jest tak, że my siedzimy, czekamy - zaznaczył gość "Faktów po Faktach".

Gościem "Faktów po Faktach" był przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Maciej Berek. Mówił między innymi o sporach rządu z prezydentem w kwestii praworządności.

- Skala systemowego niszczenia państwa w wielu obszarach - personalnym, prawnym, żeby to państwo nie działało prawidłowo - była tak daleko posunięta, że tak naprawdę wyjście z tego jest możliwe w trzech wariantach - twierdzi Berek.

Mówił, że pierwszy wariant polega na tym, żeby osoby, co do których są obawy, że zajmują swoje stanowiska niezgodnie z procedurami, zrezygnowały ze swoich posad. Drugi wariant to "zmiany ustawowe". - Tylko do zmian ustawowych potrzebny jest prezydent. Wszystkie zmiany, które tego dotyczą, są przez prezydenta blokowane - powiedział gość "Faktów po Faktach".

- Mamy trzeci wariant - robić wszystko to, co jest możliwe - tłumaczył Berek.

Pytany, w jakim momencie jest rząd w walce o przywrócenie praworządności, Berek odparł, że "gdzieś między wariantem drugim a trzecim". - Obywatele mają prawo oczekiwać od państwa sprawnego działania, musimy uporządkować system prawny, bez prezydenta tego nie zrobimy - uważa gość TVN24.

Zastrzegł, że "nie jest to metoda na przeczekanie". - Przygotowane są ustawy, przygotowany jest projekt zmiany konstytucji. To nie jest tak, że my siedzimy, czekamy. Cały czas są wykonywane jakieś działania. (...) Nie ma co udawać - prezydent się nie zgodzi na ścieżkę ustawową. Ktoś może powiedzieć: po co robicie ustawy? Po to, żeby pokazać tę koncepcję prawną - tłumaczył.

- Robimy wszystko, co jest możliwe, ale pewne ostateczne kroki muszą polegać na zmianie litery prawa - dodał.

