Polska Oskarża Biuro Rzecznika Praw Dziecka o mobbing. "To nie dotyczy tylko mnie" Mikołaj Gątkiewicz |

Suchecka: te pisma mnożyły się i sprawiały, że ludzie pracowali więcej i więcej Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Rafał Guz/PAP

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Dziennikarka "Czarno na białym" Agata Listoś-Kostrzewa i dziennikarka tvn24.pl Justyna Suchecka opisały warunki pracy, jakie panują w Biurze Rzecznika Praw Dziecka. Na podstawie relacji niemal 20 byłych i obecnych pracowników naświetliły obraz mobbingu, przepracowania i przewlekłego stresu, jaki panuje w instytucji kierowanej przez Monikę Horną-Cieślak.

Jak jednak podkreśliły, "zaczęło się od informacji o pozwie Łukasza Korzeniowskiego". "Młody prawnik, którego do pracy w Biurze Rzecznika Praw Dziecka (BRPD) osobiście zrekrutowała Monika Horna-Cieślak już tam nie pracuje i domaga się zadośćuczynienia oraz przeprosin między innymi za mobbing, jakiego miał doświadczyć w pracy" - napisały.

W czwartek do historii opisanych przez dziennikarki odniósł się sam Korzeniowski. "Nie było mi łatwo opowiedzieć, bo o złym traktowaniu w pracy, które nas spotyka, nigdy nie jest. Uznałem jednak, że trzeba. Bo to nie dotyczy tylko mnie. Ale wielu pracowników" - napisał na portalu X, pokazując teksty Listoś-Kostrzewy i Sucheckiej.

Nie było mi łatwo opowiedzieć, bo o złym traktowaniu w pracy, które nas spotyka, nigdy nie jest. Uznałem jednak, że trzeba. Bo to nie dotyczy tylko mnie. Ale wielu pracowników. pic.twitter.com/jVRhR4IgG5 — Łukasz Korzeniowski (@Korzeniowski_L) June 11, 2026 Rozwiń Źródło: X/Łukasz Korzeniowski

Kulisy pracy w Biurze Rzecznika Praw Dziecka. "To nie jest tylko opowieść"

W czwartek na antenie TVN24 dziennikarki mówiły szerzej o sytuacji w Biurze Rzecznika Praw Dziecka. Suchecka podkreśliła, że Rzeczniczka Praw Dziecka "podejmowała decyzje organizacyjne, które, zdaniem pracowników, te pracę jeszcze wzmagały".

Dziennikarka tvn24.pl zaznaczyła też, że "to nie jest tylko opowieść". - Ona jest potwierdzona zwolnieniami lekarskimi, dokumentacją medyczną, bardzo przejmującymi historami. W skrajnych przypadkach nasi rozmówcy mówili o myślach samobójczych - mówiła.