Lublin. Ewakuacja po znalezieniu niewybuchu. Domy musi opuścić blisko 14 tysięcy mieszkańców

"Granicę strefy ewakuacji wyznaczają ulice oraz rzeki: od zachodu rzeki Bystrzyca i Czerniejówka do ulicy Pawiej, od południa ulica Pawia i Długa, od wschodu ulica Krańcowa, Witosa i ulica Krzemionki oraz Przyjaźni do rzeki Bystrzycy" - poinformowała rzeczniczka prezydenta Lublina Katarzyna Duma. Jak podała, ewakuacja rozpocznie się w piątek od godziny 7. Do godziny 11 blisko 14 tysięcy mieszkańców wyznaczonego terenu musi opuścić swoje mieszkania.