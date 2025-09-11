Znaleziono kolejnego drona. W powiecie biłgorajskim

W nocy z wtorku na środę rosyjskie drony wielokrotnie naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie zostały zestrzelone przez polskie i sojusznicze lotnictwo.
"17 dron odnaleziony w miejscowości Przymiarki, gm. Księżopol powiat Biłgoraj. Wszystkie służby zostały powiadomione. Policja będzie prowadziła czynności i zabezpieczała teren" – napisała na platformie X Karolina Gałecka, rzeczniczka prasowa i dyrektorka Departamentu Komunikacji Społecznej MSWiA.
Służby odnajdują kolejne drony
To kolejny dron odnaleziony w województwie lubelskim. We wcześniejszych komunikatach Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji informowało o odnalezieniu dronów w miejscowościach na terenie pięciu województw.
W województwie lubelskim: Czosnówka (powiat bialski), Cześniki (powiat zamojski), Wyryki (powiat włodawski), Krzywowierzba-Kolonia (powiat parczewski), Wohyń (powiat radzyński), Wielki Łan (powiat włodawski), Zabłocie-Kolonia (powiat bialski), Wyhalew (powiat parczewski), Bychawka Trzecia (powiat lubelski).
W województwie mazowieckim drony znaleziono w Nowym Mieście nad Pilicą (powiat grójecki) i na terenie gminy Korytnica, między miejscowościami Radiany i Sewerynów (powiat węgrowski).
W województwie świętokrzyskim znaleziono drony w Czyżowie (na pograniczu powiatów buskiego i staszowskiego), Sobótce (powiat opatowski) i Smykowie (powiat konecki). W województwie łódzkim odkryto szczątki drona w Mniszkowie (powiat opoczyński), a w województwie warmińsko-mazurskim – w miejscowości Oleśno (powiat elbląski).
Autorka/Autor: asty/kg
Źródło: TVN24, PAP
Źródło zdjęcia głównego: PAP/Wojtek Jargiło