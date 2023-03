Propozycja likwidacji abonamentu i TVP Info. Sejm debatuje nad obywatelskim projektem ustawy

Działania rządowych mediów a ujawnienie informacji o ofierze pedofila

Pierwsze czytanie odbywa się w momecie, kiedy opinia społeczna poruszona jest sprawą śmierci syna posłanki Magdaleny Filiks. Chłopiec miał 15 lat, popełnił samobójstwo. Nie da się jednoznacznie wyrokować co do przyczyn odebrania sobie życia, śledztwo prowadzi szczecińska prokuratura. Według szefa państwowej komisji do spraw pedofili Błażeja Kmieciaka rządowe media na przełomie roku doprowadziły do identyfikacji syna posłanki jako ofiary pedofila skazanego w procesie, który odbywał się z wyłączeniem jawności ze względu na dobro pokrzywdzonych dzieci.

Trzaskowski: codziennie przekracza się granice dezinformacji

Suski: nie ma co takich wypocin popierać

- Uważam, że to jest tak naprawdę projekt, który ma być populizmem połączonym z rozpoczęciem kampanii wyborczej - stwierdził. - To, co w tej chwili mówicie, to jest atak na wolność słowa i prawo obywateli do informacji - zwrócił się do przedstawicieli opozycji.